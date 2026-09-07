Reaparece Raúl Castro y sorprende en pleno evento público, tras rumores sobre su estado de salud

El expresidente cubano Raúl Castro, de 95 años, apareció este fin de semana en la televisión de ese país, menos de un mes después de ser visto en público en La Habana con motivo del centenario del nacimiento de su fallecido hermano Fidel Castro.

Golpe a la familia de Raúl Castro: EE. UU. anuncia sanciones contra un nieto del líder cubano

El líder revolucionario fue visto en un extenso reportaje que la televisión estatal emitió varias veces este fin de semana. Castro participó en el 65.° aniversario de una unidad del Ministerio del Interior encargada de la seguridad personal de los dirigentes cubanos, en particular la de Fidel Castro (1959-2006).

Acompañado por su nieto y jefe de su seguridad personal, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, Raúl Castro (2006-2018) felicitó a varios veteranos de esa unidad, según las imágenes difundidas por la televisión estatal. Se le vio en buen estado y vistiendo su tradicional uniforme verde oliva.

🇨🇺 El expresidente cubano Raúl Castro reapareció hoy en público en La Habana para acallar los intensos rumores de los últimos días que aseguraban que estaba muerto, intubado o bajo soporte vital. pic.twitter.com/50xt5n8ngy — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 6, 2026

Aunque Raúl Castro no ocupa ningún cargo oficial en el gobierno ni en el Partido, conserva un papel importante en las decisiones políticas y tiene la lealtad de las fuerzas armadas.

La presidencia de Cuba informó en junio que Raúl Castro había dado su visto bueno a un paquete de reformas económicas para hacer frente a la crisis, bajo presión de Estados Unidos.

Estas medidas representan el mayor cambio de modelo desde que Cuba adoptó el comunismo hace casi 70 años.

Raúl Castro fue acusado en mayo por la justicia estadounidense por la muerte de cuatro ciudadanos de ese país después de que dos pequeñas avionetas de un grupo anticastrista fueran derribadas en 1996. En aquel entonces él era ministro de Defensa.

Imagen facilitada por Estudios Revolucion a través de la Presidencia de Cuba que muestra al expresidente cubano Raúl Castro (izq.) estrechando la mano del jefe de la Dirección de Seguridad Personal, el general de brigada Emir Mesa, durante un acto de celebración de la Dirección Nacional de Seguridad Personal en La Habana el 5 de septiembre de 2026. Foto: AFP

Castro reapareció después de que Estados Unidos anunciara sanciones contra Fidel Ernesto Castro, uno de los nietos del líder histórico cubano, así como contra cinco entidades económicas y bancarias de la isla.

“Entre los designados hoy se encuentran un nieto de Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro Calis, el Banco Exterior de Cuba y cuatro entidades que explotan los recursos naturales o las reservas energéticas de Cuba en beneficio del régimen”, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un comunicado.

Esta nueva oleada de sanciones se produce en un contexto de estancamiento de las negociaciones entre Washington y La Habana.

Donald Trump ha insunuado tomar el control de la isla en disferentes ocasiones Foto: Getty Images

El gobierno de Donald Trump exige a la isla cambios políticos y económicos fundamentales, mientras que La Habana denuncia el bloqueo petrolero que sufre desde hace seis meses, que se añadió al embargo comercial vigente desde hace décadas.