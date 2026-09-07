La alerta militar que ignoró Nicolás Maduro pocos días antes de su captura: informe revela detalles inéditos

Un informe militar conocido por el medio de comunicación Infobae reveló detalles inéditos de lo que sería una alerta militar emitida pocos días antes de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.

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Se trata de una reunión de alto nivel que se habría llevado a cabo el pasado 28 de diciembre del 2025, seis días antes de la operación militar sin precedentes que llevó a Estados Unidos a capturar a Maduro y su esposa en Caracas.

A la reunión asistieron Nicolás Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez Gómez, Vladimir Padrino López, Héctor Rodríguez, Domingo Hernández Lárez, José Luis Tremont Jiménez, comandantes de los componentes y Nicolás Maduro Guerra, según detalla Infobae.

Vladimir Padrino López y Nicolás Maduro. Foto: Getty Images

El entonces ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, alertó sobre la posibilidad de que Estados Unidos atacara la capital venezolana e incluso recomendó reforzar las unidades militares y cancelar permisos para celebrar las fiestas navideñas.

Según el informe conocido por Infobae, la reacción de Maduro fue de sorpresa, ya que funcionarios estadounidenses le habían asegurado que no se realizarían acciones militares contra instituciones del Estado ni contra él.

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Maduro habría manifestado que estaba convencido de que el despliegue de la Operación Lanza del Sur respondía principalmente a una maniobra de presión.

Esta interpretación también fue respaldada por el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Vladimir Padrino López habría advertido sobre la operación militar de Donald Trump en Venezuela. Foto: X/@vladimirpadrino y Getty

Ambos sostuvieron que cancelar los permisos navideños podía provocar inquietud entre los integrantes de la Fuerza Armada y, eventualmente, favorecer posibles rebeliones dentro de sus filas.

El panorama que se desprende de esto es que ni Maduro ni Cilia Flores otorgaron credibilidad a la alerta y, en ese momento de elevada tensión, tampoco consideraron que Padrino López contara con la capacidad estratégica propia de un alto mando militar responsable de preservar la seguridad nacional y mantener la estabilidad dentro de las Fuerzas Armadas.

A esto se suma la postura asumida por Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, quienes durante la reunión reiteraron su intención de restarle importancia a la advertencia planteada por el ministro de Defensa.

Nicolás Maduro, capturado por EE. UU. Foto: Truth/Donald Trump

Cabe recordar que, mientras estos acontecimientos se desarrollaban, avanzaban por fuera de Venezuela una serie de contactos diplomáticos.

Según una revelación de The Washington Post, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, citó de manera urgente al embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, Brian Burch, justo antes de Navidad.

La iniciativa buscaba plantear una alternativa para Maduro: abandonar el poder mediante un acuerdo que contemplara su traslado a Rusia, bajo un esquema de asilo respaldado por el presidente Vladímir Putin. Con esta propuesta se pretendía evitar que la creciente tensión desembocara en una intervención militar estadounidense de gran escala.