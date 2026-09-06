Las impactantes imágenes del avión de carga que se salió de la pista del aeropuerto de Miami

Un avión Boeing 767-300 de carga de la empresa 21 Air contratado por Amazon se ha incendiado este domingo, 6 de septiembre, tras salirse de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami durante una maniobra de aterrizaje.

La Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA, por sus siglas en inglés) ha informado de que el vuelo 7598 se ha salido de la pista sobre las 02:00 p. m. hora local.

El avión había partido desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan de Puerto Rico.

🚨🇺🇸 BREAKING:



A plane ran off the runway at Miami International Airport.



Some reports say it was a cargo jet. People were being moved away and emergency crews are on the scene.



Authorities have not yet put out a full official count of injuries, the aircraft type, or what went… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 6, 2026

“La FAA va a investigar. Contacten con la aerolínea para obtener más información”, concluye el mensaje publicado por el organismo en redes sociales. El incidente ha provocado la paralización del aeropuerto.

Los Bomberos de Miami-Dade han informado de que el aparato ha impactado contra “varios vehículos” y las imágenes y vídeos publicados en redes sociales muestran el avión cruzando la Avenida 67 Noroeste.

Here's some higher quality video of the Amazon plane crash at Miami International Airport. Say a prayer for everyone. Big thunderstorms with lightning are rolling in https://t.co/Aot5TBqlJh pic.twitter.com/oqayE6larZ — Branch Floridian (@JackLinFLL) September 6, 2026

Los bomberos trabajan ya en la extinción del incendio con la movilización de unas 60 unidades del cuerpo.

Los primeros informes indicaron que la aeronave se desvió de la pista y cruzó una carretera cercana al aeropuerto. Las imágenes del lugar mostraron humo elevándose cerca de la pista.

La autoridad aeroportuaria ordenó la suspensión de los vuelos con destino al Aeropuerto Internacional de Miami, alegando una aeronave averiada y limitaciones en la pista y las calles de rodaje.

WATCH: Moments after a Prime Air Boeing 767 overshot the runway at Miami International Airport and crossed a road pic.twitter.com/kyCeeOpHdp — BNO News (@BNONews) September 6, 2026

Un vehículo terrestre informó a la torre y se escuchó decir: “Parece que tenemos una aeronave que se ha salido de la pista”.

El breve intercambio de comunicaciones por radio constituyó el primer informe oficial del incidente. Los controladores cerraron inmediatamente la pista e iniciaron los procedimientos de emergencia.

El Departamento de Bomberos de Miami-Dade informó que más de 60 unidades respondieron luego de que la aeronave se saliera de la pista y chocara contra varios vehículos. Al llegar, los bomberos encontraron el avión en llamas, con abundante humo y llamas intensas.

Here is a zoomed-in live video from Miami International Airport capturing the moment the Prime Air jet, operated as 21 Air Flight 7598, crashed today.

It looks like they were coming in fast for landing.



📹: PTZtv pic.twitter.com/TzQsO6KGzi — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) September 6, 2026

Varios pacientes estaban siendo atendidos en el lugar. No se disponía de inmediato de detalles sobre las lesiones y no se habían confirmado víctimas mortales.