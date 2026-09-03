“Construye el muro, deporta”: el polémico videojuego que creó La Casa Blanca sobre la expulsión de inmigrantes

La Casa Blanca, que suele difundir contenido escandaloso sobre sus políticas antiinmigratorias, lanzó el jueves un videojuego que representa la deportación de inmigrantes indocumentados.

Como un videojuego: el video con el que la Casa Blanca mostró los ataques a Irán en redes y que genera controversia

Grupos de derechos humanos criticaron rápidamente su publicación, que se produce en un contexto en el que el gobierno de Trump intensifica su programa de detenciones y deportaciones masivas de inmigrantes.

La Casa Blanca defendió la iniciativa, afirmando en un comunicado enviado a la AFP que el videojuego “resalta aún más el contraste entre una cultura ‘divertida’ y ‘del éxito’ y la oscura visión socialista que tienen los demócratas para Estados Unidos”.

CAN'T STOP WINNING. 🎮



Build the wall. Deport. Fill a Trump Account.



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El juego, accesible en la página web oficial de la Casa Blanca, está inspirado en el clásico juego Snake, adoptando sus gráficos retro.

El jugador debe guiar a un personaje que representa a Tom Homan, principal asesor de inmigración del presidente Donald Trump, para reunir a la mayor cantidad posible de personas que hayan cruzado el Río Grande en la frontera con México, y deportarlas.

Otro juego publicado el jueves por la Casa Blanca consiste en construir un muro en la frontera con México, un proyecto promovido por Donald Trump, basado en los principios del famoso juego Tetris. El título es sugerente: “Protege la frontera de la horda que se avecina”.

“Quienes lo diseñaron han perdido de vista lo que significa ser humano y preocuparse por los demás”, añadió García Grewal.

Imagen del videojuego creado por La Casa Blanca Foto: X/@WhiteHouse

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó recientemente un video que muestra la deportación de inmigrantes haitianos esposados, después de que Washington revocara un estatuto que les permitía permanecer legalmente en el país.

El video, con música de fondo, fue considerado degradante y racista por los opositores a Donald Trump.

El DHS afirmó haber arrestado a una cifra récord de casi 51.000 inmigrantes indocumentados en agosto.

El videjuego generó controversia en las redes sociales Foto: X/@WhiteHouse

La estrategia de comunicación de la Casa Blanca emplea abiertamente el principio del trolling en las redes sociales, que consiste en difundir contenido provocador para generar indignación y lograr un efecto viral.