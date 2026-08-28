Donald Trump asegura que se quedará con la mayoría del petróleo de Venezuela en el acuerdo “más grande de la historia”

El presidente estadounidense Donald Trump, a través de Truth Social, anunció que Estados Unidos habría alcanzado un histórico “acuerdo petrolero” con Venezuela para obtener el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas, mediante una alianza con empresas privadas y sin costo para los contribuyentes estadounidenses.

Donald Trump toma drástica decisión para cambiar el nombre de uno de los lagos más reconocidos del mundo: aviva tensiones con Canadá

“¡Estados Unidos de América acaba de cerrar un acuerdo con Venezuela: el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial! Bajo mis instrucciones, el Secretario de Estado Marco Rubio y el Secretario de Guerra Pete Hegseth —en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y mediante una alianza con el sector privado— han asegurado el control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin costo alguno para el contribuyente estadounidense”, escribió en la red social.

Según Trump, el acuerdo duplicaría con creces las reservas petroleras de Estados Unidos, aumentaría el suministro de crudo y permitiría reducir los precios de la gasolina a largo plazo.

Además, sostiene que la operación contribuiría a la recuperación económica de Venezuela.

“Esta histórica transacción más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo, al tiempo que ayuda a encaminar a Venezuela hacia un éxito tremendo y una gran prosperidad”, añadió en su mensaje.

La operación contribuiría a la recuperación económica de Venezuela y fortalecería las relaciones entre ambos países. Foto: adobe stock

Finalmente, en su mensaje, Trump señala que el acuerdo fortalecerá las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos y destacó la importancia de la transacción.

“¡Esta transacción fortalecerá enormemente la relación, ya en crecimiento, entre Venezuela y Estados Unidos! Gracias por su atención a este asunto trascendental”, concluye en su mensaje el jefe de Estado", concluye en su mensaje compartido a través de Truth.

Asimismo, el presidente estadounidense tiene previsto reunirse el próximo martes con directivos de las principales petroleras estadounidenses ante los precios persistentemente elevados de la gasolina, avivados por la guerra en Irán, según informó la agencia Bloomberg.