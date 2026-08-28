Jueza de EE. UU. da golpe a Donald Trump: decisión contra Anthropic fue declarada ilegal

Una jueza federal de Estados Unidos declaró ilegales las sanciones impuestas en febrero por el gobierno de Donald Trump contra Anthropic, al considerar que fueron una represalia por las críticas de la empresa de inteligencia artificial (IA) al Pentágono.

La Casa Blanca intervino en la expansión del modelo de IA Mythos de Anthropic por riesgos de seguridad

Jueza cuestionó las sanciones contra Anthropic

La decisión judicial señala que las medidas no respondieron a una amenaza real para la seguridad nacional. Según la resolución, las sanciones “se basaron en el deseo de dar un escarmiento público a Anthropic, creadora del chatbot Claude, por su ‘arrogancia’ al criticar al Gobierno”.

El fallo prohíbe a las agencias federales mencionadas en la demanda aplicar la orden que obligaba a dejar de utilizar las herramientas de Anthropic.

El conflicto comenzó en febrero, cuando la compañía dirigida por Dario Amodei sostuvo que su tecnología no debía utilizarse para vigilancia masiva ni para sistemas de armas letales totalmente autónomos.

Dario Amodei, cofundador y CEO de Anthropic, rechazó que su tecnología fuera usada con fines militares. Foto: Bloomberg via Getty Images

La postura enfureció al jefe del Pentágono, Pete Hegseth. En respuesta, Trump ordenó a las agencias gubernamentales dejar de utilizar los productos de Anthropic y calificó a la compañía como “una empresa de izquierda radical, woke y fuera de control”.

Pete Hegseth señaló a Anthropic como un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. Foto: Getty Images

Hegseth, por su parte, designó a Anthropic como un “riesgo para la cadena de suministro” de la seguridad nacional.

La jueza rechazó el argumento de seguridad nacional

Rita Lin, jueza federal a cargo del caso, cuestionó que la seguridad nacional pudiera utilizarse como argumento para castigar a una compañía por sus posiciones.

“La invocación vacua de la seguridad nacional no es un cheque en blanco para castigar y tomar represalias contra los críticos del Gobierno”, declaró Lin en una resolución de 59 páginas consultada por la AFP.

Además de impedir la aplicación de la orden de Trump, la justicia anuló la designación de Anthropic como “riesgo para la cadena de suministro”, una categoría que hasta entonces había estado reservada a compañías extranjeras.

La jueza Rita Lin rechazó que la seguridad nacional justificara castigar a Anthropic. Foto: NurPhoto via Getty Images

La decisión convierte en permanente la suspensión temporal de las sanciones ordenada en marzo y entra en vigor de inmediato.

“Acogemos con satisfacción el fallo del tribunal, que declara ilegal la determinación de que la empresa constituía un riesgo para la cadena de suministro”, dijo el jueves un portavoz de Anthropic.

“Seguimos enfocados en trabajar de forma productiva con el Gobierno para aprovechar la IA en favor de nuestra seguridad nacional, de modo que todos los estadounidenses se beneficien de esta tecnología”, añadió.

Preocupante advertencia de John Ratcliffe, director de la CIA, tras conversaciones con asesores de Donald Trump

Anthropic todavía enfrenta otra sanción

El fallo representa una victoria para Anthropic, aunque no definitiva. El Gobierno de Estados Unidos todavía puede apelar la decisión.

Además, permanece vigente una segunda sanción impuesta por el Pentágono bajo regulaciones de contratación pública. Esa medida está pendiente de un fallo en Washington, después de que un juez se negara en abril a suspenderla.

El ejército estadounidense había utilizado Claude en sistemas clasificados y sensibles. Informes de Wall Street Journal y Axios incluso señalaron que la herramienta fue utilizada durante la operación de enero para capturar al líder venezolano Nicolás Maduro.

La designación de Anthropic como riesgo para la cadena de suministro había provocado la cancelación de contratos militares y prohibido a otros contratistas del Pentágono utilizar su tecnología.

“El perjuicio causado por las sanciones ha tenido repercusiones en el sector de la contratación pública, generando un riesgo de importantes efectos disuasorios”, señaló el fallo.

*Con información de AFP.