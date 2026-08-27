El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sostuvo este jueves 27 de agosto una serie de encuentros con representantes del FBI, Homeland Security Investigations (HSI) y autoridades judiciales de Estados Unidos, con el objetivo de avanzar en investigaciones relacionadas con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

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Desde Phoenix, Arizona, el mandatario aseguró que durante las reuniones se compartió información sobre nuevos casos que actualmente están bajo investigación y anticipó que podrían conocerse resultados próximamente.

“La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes no es un delito más; es el peor de los delitos. Lo que estamos haciendo hoy acá en Phoenix, Arizona, es compartiendo información de más casos que hoy están siendo investigados y que muy pronto van a tener también resultados”, afirmó Gutiérrez en un video que difundió en su cuenta de X.

Seguimiento al caso de Timothy Alan Livingston

Uno de los asuntos abordados durante la visita fue el caso de Timothy Alan Livingston, ciudadano estadounidense señalado de abusar sexualmente de menores en Medellín y cuyo proceso se convirtió en uno de los casos que impulsaron la cooperación entre autoridades colombianas y estadounidenses.

Gutiérrez indicó que el encuentro permitió hacer seguimiento a este expediente y sostuvo que las fronteras no pueden convertirse en un obstáculo para perseguir este tipo de delitos.

El alcalde cerró su intervención con una advertencia: “Que tiemblen quienes se meten con nuestros niños”.

Autoridades de Estados Unidos destacan cooperación con Medellín

Tim Kerchain, fiscal asistente de Estados Unidos, destacó la presencia del mandatario colombiano y aseguró que el trabajo conjunto busca eliminar obstáculos entre las instituciones de ambos países.

“Es un honor darle la bienvenida a mi amigo, el alcalde de Medellín, Colombia. Estamos aquí para demostrar que no hay barreras en nuestra colaboración entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional, nuestros grupos de trabajo de seguridad nacional y los buenos hombres y mujeres que trabajan para proteger a los niños y niñas en Colombia”, señaló.

Jason Stevens, agente especial a cargo de HSI, también destacó el papel de las autoridades colombianas dentro de las investigaciones internacionales y dejó un mensaje enfático: “Colombia no es el problema; Colombia es parte de nuestra solución”.

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Stevens explicó que la naturaleza transnacional de estos delitos obliga a que las investigaciones continúen incluso cuando los presuntos responsables se desplazan entre países.

“Cuando un depredador cruza la frontera para explotar a nuestros niños, no se detiene en la frontera. Así es como se ve una verdadera alianza y una verdadera cooperación internacional”, sostuvo.

Por su parte, Rebecca Day, agente especial a cargo del FBI, aseguró que las autoridades continuarán trabajando conjuntamente para identificar y judicializar a los responsables.

“Seguimos trabajando y contrarrestando esta amenaza y llevando a los traficantes ante la justicia, sin importar dónde operen o dónde se escondan”, afirmó.

Gutiérrez señaló que la estrategia no se limita a la explotación sexual de menores, sino que la cooperación con las autoridades estadounidenses también busca fortalecer el intercambio de inteligencia frente al crimen organizado y el terrorismo.

Según el alcalde, se trata de fenómenos que trascienden las fronteras y requieren una coordinación permanente entre ambos países.