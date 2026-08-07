Fico Gutiérrez sacó pecho al presumir foto con Lamine Yamal; le dio la bienvenida a Medellín: “Ave maría, pa’ qué más pues”

Hace algunas semanas, la Copa del Mundo 2026 llegó a su fin y dejó a la Selección de España como la actual campeona. En el partido de la final destacó la jugada maestra y el gol de Ferran Torres, pero también la participación de Lamine Yamal, defensa del combinado nacional y del Fútbol Club Barcelona.

¿Romance a la vista? Lamine Yamal habría sido visto en un yate con reconocida exreina colombiana

Luego de su triunfo, el famoso futbolista decidió descansar unos días en Colombia. Se conoció que primero estuvo en la ciudad de Cartagena, y luego llegó a Medellín, donde compartió junto a Westcol, uno de los streamers más grandes del país, y Ryan Castro, cantante que está conquistando a grandes pasos el género urbano colombiano.

Quien no perdió la oportunidad para agradecer la visita del delantero y tomarse una foto junto a él fue Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

A través de sus redes sociales, el mandatario publico la imagen junto al futbolista y le dejó un mensaje de admiración, respeto y agradecimiento por estar en su tierra.

“Bienvenido @lamineyamal a Medellín y a Colombia. Qué orgullo recibirte en nuestra hermosa ciudad. Qué alegría escucharte hablar tan bonito de nuestro país, de nuestra Medellín y de nuestra gente”, escribió el alcalde.

Además, destacó el hecho de que junto a su selección se convirtió en el campeón del mundo: “Te coronaste campeón del mundo con España hace tan solo dos semanas y hoy estas disfrutando entre nosotros, en medio de nuestra Feria de las Flores. Increíble, eh ave maría, pa’ qué más pues”, agregó.

El post del alcalde causó una gran reacción de los internautas: “Los cambios de este país traen personas y cosas maravillosas”; “Qué belleza, es que Medellín es lo mejor del mundo”; “Mucha calidad en una sola foto”; “Qué chimba, escogió el mejor lugar del mundo para sus vacaciones”; “Qué hermosura, dos tesos juntos”; “Disfruta de la eterna primavera y su gente”; “Qué alegría tenerlo en nuestra tierra”; “Qué bonito que @lamineyamal esté en nuestro país”; “Cuanta calidad en una foto”.

¿Qué hacía Lamine Yamal en Medellín?

Varias personas dejaron registros en fotos y videos del buen momento que vivió Lamine al recorrer la comuna 13 junto a Ryan Castro y Westcol cantando al unísono con la gente que estaba allí la reconocida canción El ritmo que nos une, la cual se convirtió en uno de los himnos de la Selección Colombia durante la pasada Copa América y el Mundial 2026.

Varios internautas reaccionaron a este junto, que muchos calificaron como uno de los más grandes de los últimos meses: “Los colombianos tienen una manera de parcharse muy chimba”; “Qué chimba Lamine Yamal acá”; “Gracias Yamal, muy a pesar de ser madrilista, valoro que portes la camiseta de la Selección Colombia, es un enorme gesto, y gracias por visitar nuestro país! Eres un gran jugador y muy bienvenido a Colombia”, son algunas de las reacciones.