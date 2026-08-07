Walter Mercado: números de la suerte para el 7 de agosto; cifras ganadoras para jugar la lotería

Cada día, miles de personas apuestan su dinero por medio de los juegos de azar; para esto, deben arriesgarse con combinaciones numéricas que, de ser las correctas, pueden generar grandes ganancias en cuestión de minutos.

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Es por esto que muchos esperan las recomendaciones que dejó Walter Mercado, el reconocido astrólogo y vidente que falleció en 2019, pero cuyo legado sigue presente gracias a sus familiares, quienes se encargan de mantener actualizados a sus seguidores.

Para el viernes 7 de agosto, su sobrina Betty B. Mercado destapó el horóscopo, consejos y recomendaciones, además de los esperados números de la suerte.

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Será una jornada para reafirmar su independencia y tomar el control de las decisiones importantes. La confianza en sus capacidades le permitirá avanzar sin dejarse influenciar por opiniones externas.

Números de la suerte: 46, 35 y 28.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La atención estará centrada en el hogar y en los vínculos familiares. Los cambios que se produzcan en este entorno favorecerán la armonía y permitirán estrechar la relación con personas muy cercanas.

Números de la suerte: 29, 8 y 27.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Algunos planes relacionados con estudios o viajes podrían modificarse por circunstancias inesperadas. Sin embargo, estos cambios abrirán nuevas posibilidades.

Números de la suerte: 7, 14 y 25.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Será un buen momento para continuar trabajando por sus metas, realizar desplazamientos que resultarán beneficiosos y recibir apoyo económico o emocional de alguien cercano.

Números de la suerte: 39, 28 y 6.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Aceptar las transformaciones será fundamental para seguir creciendo. El fin de semana será ideal para dedicar tiempo al descanso, ordenar las ideas y renovar energías antes de asumir nuevos desafíos personales o profesionales.

Números de la suerte: 8, 5 y 10.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Una persona importante podría requerir de su apoyo o atención. En el ámbito laboral se presentarán cambios que, aunque impliquen decisiones relevantes, traerán resultados favorables.

Números de la suerte: 18, 9 y 10.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Luego de un periodo de intensas transformaciones, llegará el momento de hacer una pausa y recuperar energías. La tranquilidad favorecerá nuevas ideas y permitirá fortalecer los vínculos sentimentales.

Números de la suerte: 7, 13 y 46.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Los asuntos de pareja y familiares encontrarán soluciones que devolverán la calma. También podrían surgir oportunidades relacionadas con un cambio laboral o un crecimiento económico que traerá mayor estabilidad.

Números de la suerte: 31, 16 y 44.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El cansancio acumulado por las responsabilidades recientes hará necesario buscar espacios de descanso y diversión. Compartir tiempo con personas jóvenes o realizar actividades recreativas le ayudará a recuperar el entusiasmo y la motivación.

Números de la suerte: 49, 11 y 3.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Las decisiones tomadas en el pasado comenzarán a dar resultados positivos. Se abre un periodo favorable para el crecimiento profesional, la prosperidad y el fortalecimiento de la autoestima, gracias al reconocimiento del esfuerzo realizado.

Números de la suerte: 8, 50 y 1.

Horóscopo y números de la suerte. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Será conveniente dejar atrás las experiencias negativas y enfocarse en todo aquello que aporte tranquilidad. Reunirse con amistades o disfrutar de actividades recreativas renovará el ánimo.

Números de la suerte: 5, 14 y 27.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Las amistades tendrán un papel importante durante la jornada y ocuparán buena parte de su tiempo. También será un momento favorable para iniciar proyectos o negocios, así como para disfrutar del amor sin imponer expectativas excesivas.

Números de la suerte: 17, 4 y 20.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.