Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar, dejó al menos a dos soldados del Ejército heridos

Un atentado terrorista contra unidades del Ejército Nacional se registró en el municipio de Pelaya, ubicado en el departamento del Cesar. Durante la acción violenta, grupos armados al margen de la ley lanzaron aproximadamente 40 dispositivos explosivos contra los uniformados que realizaban labores de patrullaje y control territorial en la zona, lo que dejó heridos a dos integrantes de la institución militar.

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La detonación masiva de las cargas generó alarma entre la población civil, que lleva dos días inmersa en el intercambio de fuego entre los grupos al margen de la ley y el Ejército Nacional.

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Mientras las familias procedieron a resguardarse en sus hogares, los uniformados iniciaron acciones para contrarrestar el ataque.

Los soldados lesionados fueron trasladados para recibir atención hospitalaria, mientras las unidades militares acordonaban la zona para prevenir nuevas incursiones ofensivas.

Reacción del mandatario colombiano

Tras conocerse el reporte de los mandos militares en el Caribe colombiano, el presidente Abelardo De La Espriella anunció la realización de una reunión extraordinaria de seguridad en la ciudad de Valledupar. El jefe de Estado confirmó el encuentro estratégico con la cúpula militar, policial y las autoridades territoriales para evaluar las afectaciones y ordenar el despliegue de refuerzos.

He convocado para esta misma noche un Consejo de Seguridad en Valledupar ante la grave situación de orden público que se presenta en Pelaya y otros municipios del Cesar.



Me reuniré con la cúpula de la Fuerza Pública y las autoridades territoriales para evaluar la situación,… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 27, 2026

En la declaración oficial difundida tras el ataque, el mandatario nacional sostuvo: “He convocado para esta misma noche un Consejo de Seguridad en Valledupar ante la grave situación de orden público que se presenta en Pelaya y otros municipios del Cesar”.

Asimismo, enfatizó que “los grupos criminales no van a intimidar al Estado ni a doblegar a nuestra Fuerza Pública”.

Denuncia sobre el uso de drones y confinamiento en la población

A las voces de rechazo se sumó la senadora Claudia Margarita Zuleta Murgas, quien alertó sobre la gravedad del confinamiento que enfrentan los habitantes debido al uso de tecnología aérea no tripulada por parte de la guerrilla.

🚨#URGENTE

Pelaya, Cesar, necesita atención. El miércoles los soldados de nuestro Ejército Nacional fueron atacados con artefactos explosivos lanzados desde un dron, una arremetida contra la Fuerza Pública que dejó a cuatro uniformados gravemente heridos. Este jueves se han… pic.twitter.com/pZCGNFnZ7O — Claudia Margarita Zuleta Murgas (@claudiamzuleta) August 27, 2026

La congresista denunció que “los soldados de nuestro Ejército Nacional fueron atacados con artefactos explosivos lanzados desde un dron” y añadió que las comunidades han registrado al menos 16 detonaciones recientes que mantienen en zozobra a la región.

Zuleta citó cifras de la Defensoría del Pueblo para advertir sobre un incremento del 146 % en el uso de drones por parte de grupos armados ilícitos en el país. Ante este panorama, solicitó una intervención urgente al Ministerio de Defensa, y afirmó que “Pelaya, Cesar, necesita atención (…) Le pedimos al MinDefensa enviar refuerzos al municipio para que cese la violencia que atemoriza a los pobladores”.