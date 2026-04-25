Gustavo Petro se pronunció tras ola de atentados: “Quiero la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista”

El presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió este sábado a la ola de atentados de las disidencias de las Farc en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, que hasta el momento cobran la vida de cerca de siete personas y dejan heridas a más de 20.

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La difícil situación de orden público en el suroccidente del país se vive desde este viernes, cuando las estructuras de las Farc que delinquen en esta zona de Colombia atentaron con explosivos contra unidades del Ejército Nacional en la ciudad de Cali y el municipio de Palmira, en el Valle del Cauca.

La ola terrorista siguió este sábado, 25 de abril, en el departamento del Cauca, donde se registraron varios atentados contra a la fuerza pública y la población civil, principalmente sobre la vía Panamericana.

El mandatario rechazó estos hechos, los cuales aseguró que buscan sembrar “miedo masivo en la población”, destacando que este “es el instrumento del fascismo para acceder al poder y del narco para controlar a la población”.

“Los que atentaron y mataron a siete civiles e hirieron a 17 civiles más en Cajibío, muchos indígenas entre ellos, son terroristas, fascistas y narcotraficantes. Su jefe se llama alias Marlon, plenamente identificado por la inteligencia policial y militar", denunció el jefe de Estado.

Petro aseguró que los frentes que lidera alias Iván Mordisco en el departamento del Cauca solo pueden ser considerados como “delincuentes criminales contra la humanidad y así deben ser tratados”, por lo que pidió a las autoridades combatirlos con todo el peso.

“Quiero la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista. Quiero la UIAF encima de sus finanzas, quiero los mejores soldados para enfrentarlos, quiero que el pueblo caucano se libere de esta mafia, detritus de la violencia. Quiero firmar la acusación demorada sin razón, para denunciar con nombre propio a sus jefes ante la Corte Penal Internacional", escribió el presidente Petro en su cuenta de X.

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