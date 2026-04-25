“Hay un reguero horrible de muertos”: conductor de bus relata en SEMANA lo que dejó atentado terrorista en Cauca

“Había un retén de la guerrilla y cuando estábamos parados ahí, explotó todo”. Con estas palabras, Milton Flórez Otero, un humilde conductor de Trans Belálcazar, relata los angustiantes momentos que vivió él y sus pasajeros en medio del atentado terrorista de las disidencias de las Farc en el sector El Túnel, a tan solo 20 minutos de Popayán, capital del Cauca.

Atentado en Mercaderes, Cauca: explosión impactó un bus escalera en la vía Panamericana y dejó seis personas heridas

En su relato, Milton le contó a SEMANA que en la zona “hay un reguero de muertos horrible”. Además, señaló que la vía Panamericana en ese sector quedó completamente destruida.

Videos aficionados que circulan en redes sociales dan cuenta de esta versión. En algunos se aprecian cuerpos desmembrados al interior de vehículos y buses intermunicipales.

Nuevo atentado terrorista se registró hacia el mediodía cerca de Popayán. Grupos armados detonaron una carga explosiva cuando transitaban decenas de vehículos por la vía Panamericana. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/NJB5inN42z — Revista Semana (@RevistaSemana) April 25, 2026

El atentado se registró pasado el mediodía de este sábado y deja como saldo —hasta el momento— siete personas fallecidas y 17 heridas, según el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán.

“Como había mucho carro, quedamos atrapados, y cuando estábamos aquí fue que estalló el explosivo por una alcantarilla”, agregó Milton. Esta versión de los hechos sugiere que los artefactos fueron enterrados por las disidencias para detonarlos cuando en el sector se aglomeraran vehículos.

Grave situación de orden público en el suroccidente del país tras varios atentados terroristas. El más reciente: una carga explosiva en la vía Panamericana que afectó decenas de vehículos. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/WWGVusCF1F — Revista Semana (@RevistaSemana) April 25, 2026

En los videos, se ve un bus de servicio intermunicipal casi completamente destruido, mientras algunas personas tratan de escapar después de quedar atrapadas en la explosión. Se ven carros volteados en la carretera debido a la fuerza de la explosión.

Este hecho se sumó al atentado terrorista perpetrado en la mañana de este sábado también en la vía Panamericana, pero en esta ocasión a la altura de Mercaderes, Cauca. Allí, seis personas resultaron heridas luego del estallido de un explosivo. Las víctimas iban a bordo de un bus escalera.

En la mañana del sábado también se registró el ataque con drones cargados con explosivos a un radar estratégico de la Aeronáutica Civil, ubicado en Santana, en El Tambo, Cauca. Habitantes de la zona reportaron por lo menos diez explosiones de artefactos dirigidos desde aeronaves no tripuladas.

Los eventos del sábado se unieron a lo que pasó el viernes en el departamento del Valle del Cauca, donde hubo dos ataques terroristas contra las fuerzas militares.