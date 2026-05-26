“Se perdió contacto”: La FAC busca una aeronave no tripulada en el Cauca

Una aeronave no tripulada de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), destinada específicamente para ubicar objetivos criminales en el departamento de Cauca, fue reportada como desaparecida en las últimas horas, advierten fuentes militares que “se perdió contacto”.

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Los expertos de la FAC adelantan todas las labores de verificación y monitoreo para tratar de identificar el paradero de esta aeronave; se trata de un elemento indispensable para la vigilancia y los reportes de inteligencia en zonas muy complejas para el acceso de uniformados.

Aunque este tipo de aeronaves, de acuerdo con fuentes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, está diseñado para volar el día y en la noche de manera prolongada, en este caso el problema es la falta de contacto y comunicación que impidió el retorno a la base militar y luego de adelantar unos actos de verificación en el Cauca.

Los expertos de la FAC adelantan todas las labores de verificación y monitoreo Foto: Ejército Nacional

Los militares advierten que estas aeronaves permiten hacer control contra organizaciones dedicadas al narcotráfico y que hacen presencia en zonas apartadas donde el acceso para los militares resulta bastante complejo, de ahí la necesidad de adelantar con urgencia las labores de búsqueda, dado lo fundamental que resulta para el trabajo de la fuerza pública.

Hasta el momento, de manera oficial, no se ha reportado por parte de la Fuerza Aeroespacial el detalle de lo que ocurrió con esta aeronave no tripulada. Se espera que en las próximas horas desde el Ministerio de Defensa confirmen qué fue lo que ocurrió y cuáles son los procedimientos que se van a adelantar.

Los militares advierten que estas aeronaves permiten hacer control contra organizaciones dedicadas al narcotráfico Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana

En el departamento de Cauca, la fuerza pública adelanta operaciones de inteligencia en contra de las disidencias de las Farc y también de otros grupos al margen de la ley que utilizaron los corredores para el tránsito de estupefacientes, además de hacer actos terroristas en contra de la población civil.