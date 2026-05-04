Desde febrero, la Fuerza Aeroespacial (FAC) abrió una convocatoria para hombres y mujeres sin título profesional. Esta iniciativa está habilitada para jóvenes bachilleres que quieran formarse como suboficiales en 2026, incluso si no cuentan con título profesional o experiencia laboral previa.

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La institución confirmó que tanto los hombres como las mujeres bachilleres podrán ingresar a programas de formación militar y aeronáutica para construir una carrera dentro de las Fuerzas Militares.

Además, esta convocatoria también está habilitada para técnicos y tecnólogos interesados en vincularse a la institución encargada de la vigilancia, defensa y operaciones del espacio aéreo colombiano.

Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). Fotos Raúl Palacios / El País. Foto: Raúl Palacios

Son dos los cursos habilitados, hay diferentes modalidades para ingresar como suboficial.

Curso regular de suboficial: dirigido a jóvenes bachilleres nacidos entre el 1 de octubre de 2002 y el 1 de noviembre de 2010. La formación dura dos años en la Escuela de Suboficiales “Capitán Andrés M. Díaz” (ESUFA), en Madrid, Cundinamarca. Curso regular extraordinario: enfocado en jóvenes que ya tengan título técnico, técnico laboral, técnico profesional o tecnológico. En este caso, la preparación dura un año.

¿Qué hace un suboficial?

Los suboficiales cumplen funciones clave en operaciones aeronáuticas, seguridad y defensa de bases, mantenimiento técnico y apoyo estratégico dentro de la FAC. La entidad explicó que se hará un curso previo para los jóvenes que se vinculen.

Las FAC detallaron que los aspirantes desarrollan habilidades de liderazgo y capacidades técnicas orientadas al cumplimiento de misiones aéreas y de defensa nacional.

La preparación para este rol se realiza en la Escuela de Suboficiales ESUFA, ubicada en Madrid, Cundinamarca. Allí los estudiantes reciben entrenamiento militar y tecnológico en áreas aeronáuticas y de seguridad.

Paso a paso para inscribirse

Ingresar al portal oficial de incorporación de la FAC Entrar al menú “Incorpórate” Seleccionar la opción “Ingrese como suboficial” Escoger el curso de interés Revisar requisitos, costos y condiciones Completar el formulario de preinscripción

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La convocatoria abrió oficialmente desde el 15 de febrero de 2026 y actualmente continúa disponible porque aún no se completan los cupos habilitados.

Esta oportunidad seguirá abierta hasta completar los cupos disponibles para 2026.

La Fuerza Aeroespacial busca ampliar el acceso de jóvenes colombianos a programas de formación militar y tecnológica, permitiendo que personas sin carrera profesional puedan construir una trayectoria dentro de las Fuerzas Militares.

Es importante precisar que esta convocatoria está abierta para hombres y mujeres en igualdad de condiciones, algo que la institución ha venido fortaleciendo en los últimos años dentro de sus procesos de incorporación.