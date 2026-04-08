Tras más de tres años de negociación, el Gobierno colombiano logró cerrar un billonario acuerdo con Suecia para la obtención de 17 aeronaves de combate Gripen.

La firma del acuerdo para la compra de las naves en alianza con el país europeo se dio el pasado 14 de noviembre del 2025, en medio de la conmemoración de los 106 años de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Cali.

“Hay una competencia mundial por este tipo de instrumentos. No sabía que se usaban tantas armas sucias para una competencia simple empresarial, pero las han usado. Nos hemos mantenido firmes; he buscado que aquí no haya corrupción. Hemos cuidado al máximo que quienes se han comprometido en la hechura de este contrato, de este logro que hoy tenemos, no hayan estado expuestos a la tentación ni a otros factores”, dijo Petro en ese momento.

Ejército usa artillería pesada contra disidencias de Calarcá en Norte de Santander

Allí, el mandatario tuvo la oportunidad de intervenir y dar a conocer el objetivo de la adquisición, además de los beneficios que traería al país.

“Estas armas no son simplemente brutalidad del acero, sino que es inteligencia, es matemáticas, es software. Tendrán un impacto de responsabilidad social y ambiental en temas de energía, agua y salud. Espero que representen una innovación absoluta y una modernidad en el desarrollo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana”, resaltó.

El presidente fue puntual en su deseo de seguir construyendo una relación estable y fuerte con Suecia, a través del respeto, la cooperación y el desarrollo compartido. Además, celebró lo que denominó un nuevo capítulo de amistad en los últimos 151 años, y que esto asegura aún más la confianza y cooperación mutua.

Aviones equipados con la más alta tecnología. Foto: Getty Images

Asimismo, fue reiterativo en que el objetivo de la negociación es evitar a toda costa “la muerte de personas hacia adelante, disuadir las agresiones sobre Colombia, provengan de donde provengan”.

El gobernante relacionó la violencia del país directamente con las raíces profundas de las economías ilícitas, el oro y la cocaína. Precisó también que, gracias a la tecnología de las aeronaves, se protegerán vidas humanas tanto de civiles como del ejército, y que llegarán entre 2026 y 2032.

“Este momento es histórico para los colombianos y colombianas. Se está firmando el contrato por 16,5 billones de pesos entre el Ministerio de Defensa de Colombia y la empresa Saab de Suecia para la adquisición de 17 aeronaves Gripen, nuevas de superioridad aérea con la más alta tecnología, que fortalecerán la seguridad y defensa del país y tendrán un impacto de responsabilidad social y ambiental en temas de energía, agua y salud”, expresó.

Primicia: uno de los cuatro submarinos que tiene Colombia saldría de circulación

Por su parte, Ulf Kristersson, primer ministro del Estado escandinavo, destacó que el acuerdo firmado entre Colombia y la empresa Saab fortalece las relaciones entre los dos países.

“Es la continuación de una larga y fructífera cooperación a través de nuestras relaciones diplomáticas, que se remontan a más de 150 años. Ahora vamos a construir sobre eso y hoy damos un paso adelante fortaleciendo nuestras relaciones por muchos años más”, manifestó el primer ministro, a través de un video.