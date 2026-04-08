Ejército usa artillería pesada contra disidencias de Calarcá en Norte de Santander

El Ejército reveló imágenes de una operación nocturna en el departamento de Norte de Santander, en la región del Catatumbo, en contra de las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

La información que entregó la institución castrense señala que la acción militar se dirigió en contra de la estructura 33, cuyos cabecillas serían alias Jhon Mechas, quien atentó contra el helicóptero del expresidente Iván Duque, y alias Andrey, quien ha comandado acciones contra el ELN, generando una crisis humanitaria en el departamento de Norte de Santander.

En las imágenes reveladas por el Ejército se observa a los soldados cargando los cañones y la munición pesada para atacar a las disidencias de las Farc de alias Calarcá, que se encuentran en medio de negociaciones de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Ejército lanza ataque contra disidencias de Calarcá en Norte de Santander. Foto: Ejército

“Tropas del Ejército de manera conjunta con la Fuerza Aérea y coordinada con la Policía, se encuentran ejecutando operaciones militares ofensivas en la región del Catatumbo, en las que se han empleado de manera estratégica las capacidades de artillería contra el grupo armado organizado residual Estructura 33 (GAO-rE33) que delinquen en la zona”, informó el Ejército.

Agregó la autoridad militar que “la maniobra militar continúa en desarrollo con el firme propósito de debilitar estas estructuras ilegales para contribuir con la seguridad y tranquilidad de la población civil en el nororiente colombiano”.

Sobre alias Calarcá, hay que recordar que actualmente tiene la orden de captura suspendida por orden del Gobierno nacional por encontrarse dentro del proyecto de Paz Total. Sin embargo, la Fiscalía ha revelado que el cabecilla ha ordenado múltiples acciones ilegales, como homicidios y extorsiones.

Ataque con armamento pesado por parte del Ejército en el Catatumbo. Foto: Ejército

Calarcá es jefe de las disidencias de las Farc que se dividieron del Estado Mayor Central de alias Iván Mordisco. Aunque las disidencias de Mordisco entraron en la Paz Total en bloque, en medio de las negociaciones estas se rompieron y Mordisco quedó por fuera del proceso, mientras que Calarcá siguió en la mesa.

Calarcá ha sido nombrado en otras polémicas, como los presuntos nexos que tendría con el general Juan Miguel Huertas, actual comandante del Comando de Personal del Ejército, Coper. El escándalo le valió a Huertas la suspensión de tres meses del cargo por parte de la Procuraduría.