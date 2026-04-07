Ejército denunció violación del Derecho Internacional Humanitario por parte de grupos criminales en el Catatumbo

El reciente ataque con drones cargados con explosivos en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, generó nuevamente preocupación en la fuerza pública.

Los grupos criminales en el Catatumbo siguen atacando a la fuerza pública con drones adaptados con explosivos. Foto: Suministrada a Semana Api.

El Ejército indicó que los grupos delincuenciales siguen usando métodos que atentan contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH), como es la manipulación de drones y adaptarles explosivos.

“Estos grupos armados organizados utilizan aeronaves no tripuladas para generar afectaciones contra la población civil y la Fuerza Pública, constituyendo una grave violación a los Derechos Humanos y a las normas del Derecho Internacional Humanitario”, denunció el Ejército.

Agregó la institución militar: “Rechazamos de manera contundente los hechos de violencia registrados en la región del Catatumbo. De manera coordinada, conjunta e interinstitucional, mantendremos la ofensiva con el firme propósito de contribuir en el orden y la seguridad en la región”.

El más reciente atentado criminal usando métodos que ponen en peligro la vida de la población civil y la fuerza pública ocurrió en El Tarra, Norte de Santander, en donde un explosivo lanzado desde un dron generó terror.