María Fernanda Cabal le hizo un recordatorio a Sofía Petro, hija del presidente: “Fueron los del M-19″

El pasado 2 de junio, Sofía Petro, hija del presidente Gustavo Petro, compartió un mensaje a través de su cuenta en X, a pocos días de que en Colombia se lleve a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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“Quiero creer que somos mayoría quienes no queremos el exterminio del diferente, quienes creemos en el diálogo y que incluso frente a las fracturas más irreconciliables, no escogeríamos la violencia para imponernos, los que no apoyamos la idea de destripar al otro”, dijo Sofía Petro en su cuenta en X, el 2 de junio.

Ahora, la senadora y exprecandidata presidencial, María Fernanda Cabal, le recordó a la hija de Petro, a propósito del mensaje que ella compartió a inicios del mes en curso.

“Recuerde que fueron los del M-19 grupo criminal al que perteneció su papá los que exterminaron a los magistrados en el Palacio de Justicia en noviembre de 1985″, le dijo Cabal a Sofía Petro en X, esta mañana de martes 16 de junio.