Se conoce video de reacción de Shakira al ver a Sofía Vergara entre el público en pleno concierto en Los Ángeles

El pasado fin de semana, Shakira empezó la etapa estadounidense de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour, tras el show del Mundial 2026, con dos electrizantes presentaciones en el Intuit Dome de Los Ángeles.

Mundial 2026: así fue la espectacular presentación de Shakira en el mítico Estadio Azteca

Según un comunicado de Live Nation, esta serie limitada de presentaciones en arenas por Estados Unidos ofrece a los fans una oportunidad única de experimentar una de las producciones musicales más grandes del mundo en un ambiente más íntimo.

“Ambas noches, Shakira se apoderó del escenario con La Huesera antes de ofrecer un repertorio que abarca toda su carrera, incluyendo su más nuevo sencillo Dai Dai, por primera vez, La Fuerte, Girl Like Me, Don’t Bother, Hips Don’t Lie, Soltera, Antología, Whenever, Wherever, She Wolf y más, culminando con una presentación final de su gran éxito Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53“, se lee en el texto oficial.

Sin embargo, lo que desató la ola de comentarios y opiniones en redes sociales fue un video que salió a la luz, donde se observa la reacción de Shakira al ver a Sofía Vergara entre el público de la velada.

La cantante, con su estilo, se gozó este acto musical, demostrando la emoción que cargaba en estos encuentros con un público diverso e internacional. En el escenario se le vio bailar e interactuar con la gente, plasmando el carisma que la caracteriza.

Reacción de Shakira al ver a Sofía Vergara en su show

De acuerdo con un clip que se difundió en plataformas digitales, Shakira se encontraba presentándose en Los Ángeles, cuando vio a Sofía Vergara muy cerca del escenario. La actriz estaba bailando y disfrutando, mientras lucía una blusa relacionada con Colombia.

La famosa bailó y giró su cabeza, mandándole un beso a su compatriota, que no dudó en festejar este encuentro.

De igual manera, Shakira publicó una foto de Vergara, escribiendo: “Alegría barranquillera en Los Ángeles”.

Sofía Vergara en concierto de Shakira. Foto: Instagram @shakira

Estas palabras demostraron la emoción que sentían ambas, reencontrándose en un espacio.