Audio de las disidencias deja al descubierto nuevo ataque al Ejército en Jamundí con falsa asonada: “Vamos a tomar lista”

SEMANA conoció este miércoles un preocupante audio en el que un falso líder social conocido como La O, que está al servicio de las disidencias Jaime Martínez, obliga a los pobladores de la zona rural alta de Jamundí, sur del Valle del Cauca, para que salgan a atacar al Ejército en una asonada. “Lleven todo lo que sirva para una pelea”, se escucha en el fragmento sonoro en poder de este medio.

El falso líder dice que todas las personas con tierras en esa zona deben salir a atacar al Ejército. “La persona que no llegue a representar su lote, de una vez se los digo: va pa’ fuera. Tiene que llegar toda la comunidad en general. Deben estar todos, porque mañana voy a tomar lista (...) No es que me va a llegar una persona representando cinco lotes, una persona por lote. La idea es que mañana esté todo el mundo en la mañana, así estén enfermos. No importa, pero nadie puede faltar. Persona que no vaya es porque no necesita tierra. Un día que saquen los que trabajan, no se van a morir”, se escucha en el audio.

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Este medio indagó y logró confirmar con personas de la comunidad que la convocatoria es para sacar al Ejército de la zona y continuar el plan macabro de las disidencias de expropiar a la fuerza, y con constreñimiento de la población, las grandes fincas y haciendas que hay en esa zona del país.

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Uno de los ejemplos más visibles es que lo están tratando de hacer con la Hacienda La Novillera, de aproximadamente 1500 hectáreas y dedicada al cultivo de piña, la cual permanece bajo ataque de las disidencias con falsas asonadas para desplazar a sus dueños y quedarse con ese extenso terreno. La idea es construir allí un centro de entrenamiento y operación terrorista del frente Jaime Martínez.

En el audio en poder de SEMANA también se escucha: “Mañana estar atentos, porque nos van a caer, nos van a golpear, entonces para que hagan un llamado todas sus comunidades para que a primera hora estén en sus lotes, estén arriba haciendo presencia. Lleven cualquier cosa que les pueda servir para una pelea, como el gas pimienta; entonces lleven resorteras, vinagre, vaporud, leche, mejor dicho, ustedes ya saben”.

Por ahora, las autoridades de Jamundí no se han pronunciado sobre estos hechos de evidente constreñimiento de la población civil para atacar a la Fuerza Pública y apoderarse de predios en la zona rural.