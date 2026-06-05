Secretario de Salud de Cali y exviceministro habla en SEMANA y revela un panorama desalentador: “La crisis es catastrófica”

La crisis del sistema de salud colombiano golpea con fuerza a Cali. Así lo advirtió el secretario de Salud Distrital, Germán Escobar, quien lanzó un contundente llamado al Gobierno Nacional para adoptar medidas urgentes frente al deterioro financiero de las EPS, el aumento de las quejas ciudadanas y las dificultades que enfrentan hospitales y clínicas para garantizar la atención de los pacientes.

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Según el funcionario, la situación que atraviesa la capital del Valle del Cauca refleja una problemática nacional que se ha agravado durante los últimos años y que hoy tiene consecuencias directas sobre millones de usuarios.

“Es real que tenemos una crisis de la salud no solo en Cali, ni siquiera solo en el Valle, en realidad en el país. Basta ver cualquier medio de comunicación y vemos sistemáticamente vulneraciones al derecho a la salud”, afirmó Escobar.

El secretario aseguró que diariamente llegan reportes de ciudadanos que no reciben medicamentos, no logran acceder a consultas médicas especializadas o enfrentan retrasos en procedimientos y cirugías. A esto se suma la creciente dificultad para encontrar camas hospitalarias y unidades de cuidado intensivo.

La magnitud del problema queda reflejada en las cifras. Solo este año, la Secretaría de Salud ha recibido más de 6.000 peticiones, quejas y reclamos relacionados con la prestación de servicios de salud. Durante 2025, la entidad atendió a más de 25.000 personas que enfrentaban barreras para acceder a tratamientos, medicamentos o procedimientos médicos.

Germán Escobar, secretario de Salud de Cali, en entrevista con Jamir Mina, editor de Regiones de SEMANA. Foto: SEMANA

“Estamos viendo una situación muy dramática que tiene rostro, tiene caras, tiene personas que día a día están sufriendo”, sostuvo.

Una deuda que supera los $3 billones

Uno de los aspectos más preocupantes del diagnóstico presentado por Escobar es el relacionado con la cartera que las EPS mantienen con hospitales y clínicas.

De acuerdo con las cifras entregadas por el funcionario, las deudas acumuladas en Cali alcanzan cerca de 3 billones de pesos, recursos que corresponden a servicios ya prestados por instituciones públicas y privadas.

“Son deudas que tienen las EPS sobre los hospitales y clínicas. Esos 3 billones de pesos son deudas a la red pública y a la red privada”, explicó.

Dentro de esa cifra, más de 70.000 millones de pesos corresponden a obligaciones pendientes con la red pública distrital, integrada por las cinco Empresas Sociales del Estado (ESE) de Cali y el Hospital Geriátrico San Miguel.

La situación también afecta al Hospital Universitario del Valle, uno de los principales centros asistenciales del suroccidente colombiano, cuya cartera pendiente supera los 700.000 millones de pesos.

“Los datos están revelando que esta crisis está afectando tanto a públicos como a privados sin ningún distingo”, señaló.

Una crisis diferente a la pandemia

Escobar, quien se desempeñó como viceministro de Salud durante la pandemia del Covid-19, considera que la situación actual es incluso más compleja desde el punto de vista administrativo.

“La crisis del 2020 al 2022 fue una crisis por un agente biológico, por una amenaza de un virus. Esta es una crisis por falta de gestión, por inadecuada gestión y por medidas que se han tomado y que no han solucionado los problemas del sistema de salud”, afirmó.

Para el secretario, las intervenciones realizadas por el Gobierno Nacional sobre varias EPS no han producido los resultados esperados y, por el contrario, han contribuido al deterioro de algunos indicadores.

“Las evidencias muestran que las EPS intervenidas tienen deterioro de sus indicadores financieros, deterioro de sus PQR y deterioro de las tutelas de sus afiliados”, sostuvo.

Escobar puso como ejemplo el caso de Nueva EPS, el mayor asegurador del país, que cuenta con más de 11,5 millones de afiliados y cerca de 350.000 usuarios en Cali.

Según explicó, la entidad acumula varios años de intervención, ha tenido múltiples interventores y presenta dificultades administrativas que impactan directamente la prestación del servicio.

“Es una situación catastrófica”, aseguró.

Las causas del colapso

Al analizar las razones que explican la crisis actual, el secretario identificó tres factores principales.

El primero está relacionado con la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, los recursos que recibe el sistema para financiar la atención de los usuarios.

“Hay razones para considerar que la UPC y por ende el presupuesto del sistema no está del todo bien calculado. El aumento ha estado por debajo del gasto real del sistema”, explicó.

En términos simples, añadió, el sistema no estaría recibiendo los recursos suficientes para cubrir las necesidades reales de la población.

El segundo factor corresponde a problemas estructurales acumulados durante décadas.

“No hemos podido lograr en 30 años que todos los actores del sistema trabajen de manera armónica. Tenemos un sistema históricamente atomizado”, indicó.

Y el tercero, según Escobar, está relacionado con las intervenciones a las EPS.

“Las intervenciones han profundizado fuertemente los problemas porque cada vez que llega un nuevo interventor cambia la red, modifica contratos y no reconoce deudas anteriores. Si eso ocurre cinco veces en dos años, terminas teniendo una entidad que no funciona”, afirmó.

Un panorama complejo para los próximos meses

El secretario advirtió que el futuro inmediato del sistema de salud será especialmente desafiante. Según sus estimaciones, la cartera hospitalaria en Colombia ya podría ubicarse entre los 25 y 26 billones de pesos.

“Son deudas respaldadas por servicios que ya se prestaron, que ya pagaron médicos, medicamentos e insumos y que aún no han sido canceladas”, señaló.

Por ello, considera que cualquier gobierno que asuma el poder en el futuro deberá enfrentar de manera prioritaria la crisis financiera del sector.

Además, advirtió que el país tendrá que prepararse para nuevos desafíos asociados al envejecimiento de la población, la disminución de la natalidad y el aumento de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes e infartos.

“La demanda de servicios de salud será mucho mayor en los próximos años y necesitamos un sistema que pueda responder a esos retos”, explicó.

Críticas a la reforma a la salud

Escobar también cuestionó los proyectos de reforma a la salud promovidos durante los últimos años. Desde su perspectiva, las iniciativas debatidas en el Congreso no abordan los problemas estructurales que hoy afectan al sistema.

“La reforma, como ha sido planteada, no aborda los problemas de gerenciamiento del sistema. No tiene una estructura que permita hacer compras centralizadas ni coordinar adecuadamente a todos los actores”, manifestó.

Incluso advirtió que algunos aspectos de las propuestas podrían profundizar las dificultades existentes. “Creo que el gobierno perdió una oportunidad de oro porque el sistema sí necesita reformas, pero perdió la oportunidad de hacer las reformas que realmente necesita”, afirmó.

Pese al complejo panorama nacional, Escobar destacó algunos avances en la red pública hospitalaria de Cali. Según explicó, cuando inició la administración del alcalde Alejandro Eder encontró instituciones con graves dificultades financieras, especialmente el Hospital Geriátrico San Miguel y la ESE Oriente.

Ambas entidades fueron incorporadas a programas de saneamiento fiscal y financiero con el Ministerio de Hacienda.

En el caso de la ESE Oriente, la institución logró sanear más del 30 % de su deuda histórica durante 2025 y actualmente continúa ejecutando su plan de recuperación financiera.

“Lo importante es que ya suscribió el programa de saneamiento fiscal y financiero y lo está cumpliendo”, señaló.

Más de 12 centros de salud renovados

El secretario también destacó las inversiones realizadas para modernizar la infraestructura hospitalaria de la ciudad.

Hasta el momento, la Alcaldía ha renovado más de 12 centros y puestos de salud públicos y espera superar los 20 durante el presente año.

Además, resaltó la puesta en marcha de una unidad de cuidado neonatal en el Hospital Carlos Holmes Trujillo, ubicada en el oriente de Cali.

“Por primera vez podremos atender a recién nacidos con dificultades en esta zona de la ciudad sin necesidad de remitirlos al Hospital Universitario del Valle”, explicó.

Uno de los proyectos más ambiciosos de la actual administración es la construcción de cuatro nuevos hospitales.

Tres de ellos son financiados con recursos del programa Invertir para Crecer y ya iniciaron obras.

El primero se construye en Terrón Colorado y beneficiará a más de 100.000 habitantes de la ladera y la zona rural de Cali. El segundo estará ubicado en Antonio Nariño y tendrá un enfoque especializado en la atención de personas con discapacidad.

El tercero corresponde a la Clínica de Mama, que estará orientada a la detección temprana y tratamiento del cáncer de seno. “Los tres hospitales empezaron construcción este año y estarán terminados antes de finalizar la administración”, aseguró.

Más allá del sistema de salud, Escobar expresó su preocupación por la situación social que enfrenta Cali. “Sería iluso no reconocer que la ciudad tiene problemas de seguridad muy importantes”, manifestó.

El funcionario considera que la violencia, la pobreza y la incertidumbre económica están afectando el bienestar emocional de los caleños.

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“Cuando recorro la ciudad veo gente alterada, preocupada, triste. La ciudad está sintiendo todo lo que ocurre en el país, en el Cauca y en Jamundí”, afirmó.

A ello se suman profundas brechas sociales que continúan impactando a miles de familias. “La pobreza se siente a flor de piel. Es un reto enorme que no se va a solucionar de un día para otro”, agregó.

El secreto para permanecer en el cargo

En una administración marcada por múltiples cambios en el gabinete, Germán Escobar se ha mantenido al frente de la Secretaría de Salud desde el inicio del gobierno de Alejandro Eder.

Consultado sobre las razones de esa permanencia, respondió de manera sencilla.

“Mi secreto ha sido trabajar. Que los resultados hablen por mí”, afirmó.

Según explicó, su prioridad ha sido acercar los servicios de salud a las comunidades, contener los efectos de la crisis nacional y fortalecer la red pública hospitalaria de la ciudad.

Finalmente, descartó cualquier aspiración política futura. “¿Ser alcalde de Cali? Absolutamente no. Estoy muy feliz haciendo salud pública. Me gusta lo que hago y espero poder seguir trabajando en salud pública durante mucho tiempo”, concluyó.