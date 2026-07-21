María Camila Potosí, joven embarazada y desaparecida en Cali, fue hallada muerta, envuelta en sábanas y amarrada de pies y manos

Un macabro hallazgo sacude este martes a Cali. Luego de varias horas de intensa búsqueda, en las últimas horas fue hallada María Camila Potosí, de apenas 21 años, y quien tenía ocho meses de embarazo.

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Camila, quien fue vista por última vez con una mujer a bordo de una moto, fue encontrada en la vía que conduce hacia el corregimiento de La Buitrera, sur de Cali. Allí, según la Policía, se encontraba a un costado de la carretera, envuelta en sábado y amarrada en sus pies y manos.

Esta es la última imagen que se conoce de María Camila antes de su desaparición:

María Camila Potosí se trasladaba en moto con una mujer. Foto: Suministrado a El País

Por su parte, las autoridades señalaron que: “La Policía Nacional en Cali se permite informar a la opinión pública que a las 17.35 horas del día de ayer (domingo) fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer en estado de gestación en el kilómetro 3 vía la buitrera específicamente a orillas del río Meléndez”, explicó el mayor Alirio Acuña, subjefe seccional de Investigación Criminal y Judicial de la Policía Metropolitana de Cali.

Adicionalmente, el oficial manifestó que: “Preliminarmente, las características morfológicas y prendas de vestir coinciden con la ciudadana de 21 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado jueves 16 de julio en el sur de la ciudad. El cuerpo técnico de la Fiscalía General de la Nación asumió la investigación del caso y estaremos actuando articuladamente, poniendo a disposición todas nuestras capacidades técnicas, científicas y de investigación para establecer las circunstancias de modo tiempo y lugar alrededor de este caso”.

Sobre los presuntos agresores, la Policía confirmó que ya están adelantando las investigaciones pertinentes. “Nuestra prioridad en este momento es lograr la plena identificación, ubicación y capturas de los presuntos responsables de este lamentable hecho. Hacemos un llamado a la ciudadanía a comunicarse de manera confidencial a las líneas 123 o al 321 394 5156″.