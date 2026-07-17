En un billar del municipio de Cáceres, un grupo táctico de los comandos jungla de la Policía capturó a uno de los señalados hombres del Clan del Golfo considerados más peligrosos del Bajo Cauca antioqueño.

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Su nombre es Yorman Enrique Salgado, quien se había consolidado como una pieza fundamental para la expansión y el financiamiento del también denominado Ejército Gaitanista de Colombia, indicó la Policía.

De hecho, según un comunicado de la Dijín Interpol, este hombre tenía bajo su mando a más de 160 delincuentes en armas.

Ese comando ilegal, identificado como la subestructura criminal Yeison Leudo Chaverra, es responsable de múltiples delitos, entre ellos el asesinato de un ciudadano venezolano identificado como Luis Ángel López, perpetrado el 25 de septiembre de 2023 en Caucasia.

Cayó señalado capo del Clan del Golfo mencionado en asesinato y quema de vehículos en el Bajo Cauca. Foto: Dijín

“Este crimen fue ejecutado como parte de las disputas por el control territorial y las rutas de narcotráfico en la subregión”, estableció la Policía.

Además, le atribuyen la quema de vehículos durante el paro minero que paralizó diferentes municipios durante mediados de marzo de este año.

“Entre las principales actividades delictivas coordinadas por alias Carlos Way se destacan la dinamización del paro minero, al ser uno de los principales instigadores de los actos de violencia durante el paro minero en el Bajo Cauca Antioqueño a mediados de marzo de 2026, donde ordenó la quema de vehículos y el bloqueo sistemático de vías nacionales para generar zozobra”, indicó la Policía.

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Alias Carlos Way cayó en el corregimiento Jardín de Tamana, jurisdicción del municipio de Cáceres (Antioquia), con el apoyo táctico de comandos especiales JUNGLA en el marco de la ofensiva sostenida de la Operación Agamenón, quienes incautaron tres teléfonos celulares, claves en posible información que permita esclarecer delitos cometidos en esa zona.

El presunto capo era buscado por los delitos de constreñimiento ilegal y concierto para delinquir agravado.

Para la Policía, también era el encargado de coordinar las millonarias extorsiones a mineros y comerciantes en los municipios de Tarazá, Cáceres y Caucasia.

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“Estas rentas ilícitas eran destinadas a la adquisición de material bélico, equipos de intendencia y medios de transporte, incluyendo lanchas y vehículos para la organización criminal”, aseguró la Policía.

Su influencia en la región, según el expediente L, era usada para el reclutamiento ilícito de personas para engrosar las filas del grupo armado, utilizando amenazas de muerte directas contra las víctimas o sus familias para forzar su vinculación a la estructura criminal.

“La captura de alias Carlos Way representa un alivio significativo para las comunidades de Tarazá, Cáceres y Caucasia, y reafirma el compromiso de la Policía Nacional en la desarticulación de los grupos armados organizados que atentan contra la vida, la libertad y el patrimonio de los colombianos”, señaló la Fuerza Pública.

Carlos Way fue cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.