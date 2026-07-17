Alerta en Popayán: neutralizan dron cargado con explosivos en batallón del Ejército

Las autoridades investigan un presunto ataque con dron contra las instalaciones de la Tercera División del Ejército Nacional, ubicadas en el Cantón Militar José Hilario López, en Popayán, Cauca. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el dispositivo fue detectado y neutralizado antes de que representara un riesgo para el personal militar y las aeronaves que se encontraban en la base.

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Según el reporte preliminar, el hecho ocurrió hacia las 6:00 de la mañana de este jueves, cuando el sistema antidrones del complejo militar identificó un aparato no tripulado que, presuntamente, tenía como objetivo afectar las instalaciones de la unidad militar.

Según la información conocida, se señaló que el ataque habría sido ejecutado por integrantes del Estado Mayor Central (EMC), una de las principales disidencias de las extintas Farc. El reporte indica que el dron transportaba un artefacto explosivo y que estaba dirigido contra el helicóptero Huey de matrícula EJC-5425, que se encontraba en el cantón militar.

Sin embargo, el explosivo no alcanzó a detonar, por lo que hasta el momento no se han registrado personas lesionadas ni daños materiales. Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer el origen del dron, la forma en que fue operado y las circunstancias que rodearon el hecho.

Este sería el dron con el que se realizó el ataque. Foto: Suministrada a SEMANA

Tras el incidente, se emitieron instrucciones para reforzar las medidas de seguridad en las unidades del Ejército. Entre las recomendaciones se encuentran fortalecer la vigilancia por parte de los centinelas, mantener la dispersión constante de las aeronaves, modificar las rutinas operacionales y aplicar los protocolos de seguridad establecidos por el Comando Conjunto.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa el creciente uso de drones adaptados para portar explosivos por parte de grupos armados ilegales. En los últimos años, las Fuerzas Militares y la Policía han advertido sobre el aumento de este tipo de ataques en diferentes zonas del país, especialmente en departamentos como Cauca, Nariño y Norte de Santander, donde operan estructuras armadas ilegales.

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Frente a esta amenaza, las Fuerzas Militares han fortalecido la implementación de sistemas de detección e inhibición de drones en instalaciones estratégicas, con el fin de reducir el riesgo de ataques contra el personal, la infraestructura y los equipos militares.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando evidencia para determinar las responsabilidades en este nuevo hecho de seguridad registrado en el departamento del Cauca, una de las regiones donde persisten confrontaciones entre la Fuerza Pública y grupos armados ilegales.