Asonada contra el Ejército en El Tambo, Cauca, terminó con cuatro heridos, cinco capturados y un menor de edad aprehendido

Una asonada contra tropas del Ejército Nacional se registró en el sector de El Filo, zona rural del municipio de El Tambo, Cauca, mientras unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4 adelantaban operaciones en el marco de la ‘Operación Perseo’, que se desarrolla en el Cañón del Micay.

Militares en comisión en el Sinaí, molestos con la partida que les asignaron; el Ejército responde

De acuerdo con el comunicado oficial de la institución, cerca de 500 personas habrían intentado impedir el avance de las operaciones militares. El Ejército aseguró que la comunidad actuó bajo constreñimiento de los presuntos cabecillas conocidos con los alias de Samuel y El Gordo, señalados de integrar la estructura residual Carlos Patiño.

Durante los hechos, cuatro personas habrían atacado directamente a los uniformados con el propósito de despojarlos de sus armas de dotación y, según la versión oficial, utilizar dispositivos explosivos, lo que representó un riesgo inminente para la vida de los soldados.

El Ejército indicó que, en cumplimiento de los protocolos sobre el uso de la fuerza y bajo el principio de legítima defensa, los militares emplearon medidas disuasivas para controlar la situación. Como consecuencia, las cuatro personas que, según la institución, participaron en la agresión resultaron lesionadas.

Tras controlar el incidente, el personal militar brindó los primeros auxilios a los heridos y coordinó su evacuación aérea hacia la ciudad de Popayán, donde reciben atención médica especializada.

La institución informó además que cinco personas fueron extraídas de la zona y serán puestas a disposición de las autoridades judiciales para responder por los presuntos delitos de asonada y otras conductas contempladas en el Código Penal. Asimismo, un menor de edad fue aprehendido y quedó bajo el procedimiento correspondiente para el restablecimiento de sus derechos.

Tropas del Ejército Nacional adelantan operaciones de control en zona rural de El Tambo, Cauca. Foto: Ejército Nacional

El Ejército Nacional anunció que interpondrá las denuncias penales contra quienes participaron en los hechos y rechazó las acciones que, según la entidad, buscan obstaculizar las operaciones militares y alterar el orden público en esta región del Cauca.

Finalmente, el Comando del Ejército reiteró que mantendrá la presencia de tropas en el Cañón del Micay como parte de la Operación Perseo, al tiempo que reafirmó su compromiso con el respeto por los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario y la seguridad de las comunidades del suroccidente del país.