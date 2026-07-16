Fórmula 1 GP de Bélgica 2026: horarios y canal para ver una de las carreras más esperadas del calendario

Ferrari está de regreso al primer plano: después de dos victorias en los últimos tres Grandes Premios, la escudería italiana acelera para dar alcance a Mercedes y este fin de semana, en el imprevisible circuito belga de Spa-Francorchamps, espera confirmar su mejoría.

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“Sienta bien ver cómo el trabajo da sus frutos, pero al mismo tiempo fue en un circuito y tenemos que conseguir que eso se repita en otras carreras”, afirmó este jueves el monegasco Charles Leclerc, ganador a principios de julio en Silverstone.

Gran Premio de Bélgica. Foto: AFP

El optimismo se ha instalado en cualquier caso en el seno de la Scuderia, que es consciente de los progresos realizados.

“Hemos intentado comprender en los últimos días por qué fuimos mejores de lo que creíamos en Silverstone, para intentar repetirlo en el futuro (...) Pero aquí, en Spa, la pista viene bien a Mercedes y para mí son los favoritos”, insistió.

Antes del éxito británico de Leclerc, el veterano Lewis Hamilton había ganado en junio en Montmeló, lo que hace pensar en un posible cambio de tendencia tras un inicio de temporada en el que las Flechas de Plata de Mercedes estuvieron muy afiladas.

Austria como advertencia

En las primeras carreras de la temporada, Mercedes se paseó, con Kimi Antonelli especialmente, pero ahora la Fórmula 1 está en un momento mucho más emocionante.

Antonelli sigue líder del Mundial, pero ahora ha visto acercarse a su compañero británico George Russell (Mercedes) a 25 puntos, mientras que Hamilton es tercero, a 32 unidades, y Leclerc cuarto a 71 puntos.

Los triunfos de Montmeló y Silverstone son un aval para Ferrari, pero entre medias el equipo italiano decepcionó en Austria, con apenas un quinto y un octavo puesto, por lo que la misión en Bélgica es confirmar los avances y no recaer en los malos de costumbre.

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“Estoy muy feliz por mi victoria, pero solo es una victoria. Todo va bien y estoy relajado”, intenta relativizar Leclerc.

Spa-Francorchamps, el célebre “Tobogán de las Ardenas”, tiene características similares a Silverstone, con rectas largas, curvas rápidas y pocas curvas lentas.

Gran Premio de Bélgica. Foto: Getty Images

Hora y canal para ver el Gran Premio de Miami

Viernes 17 de julio

Práctica #1

06:00 a. m. (COL) por Disney+.

Práctica #2

10:00 a. m. (COL) por Disney+.

Sábado 18 de julio

Práctica #2

05:00 a. m. (COL) por Disney+.

Clasificación (Pole position)

08:00 a. m. (COL) por Disney+.

Domingo 19 de julio

Carrera

08:00 a. m. (COL) por Disney+.

*Con información de AFP.