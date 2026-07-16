Luz de temperatura en el tablero del carro: qué significa y por qué debe ser revisada en el momento

Al conducir un carro, en el tablero de este se encuentran varios íconos y testigos, donde cada uno está diseñado para informar sobre un estado específico del vehículo, como lo puede ser el del aceite, el motor o el de gasolina.

¿Qué significa el testigo del motor amarillo parpadeando en el tablero? Evite daños costosos

No obstante, uno que a veces se pasa desapercibido es el de la luz de temperatura, que también juega un papel sumamente crucial. El diseño de este testigo es muy diferente a los demás, ya que usualmente se muestra con una forma de termómetro.

Es importante que los conductores, al ver esta señal en el tablero en el vehículo, conozcan los pasos a seguir, ya que de lo contrario pueden estar involucrados en un daño grave.

¿Qué indica la luz de temperatura del motor?

Tal como su nombre lo indica, el indicador de temperatura está hecho para poder medir la temperatura del refrigerante del motor del vehículo.

De acuerdo con YPF, el testigo puede aparecer de múltiples maneras, mostrando si el refrigerante se encuentra frío, normal o sobrecalentado.

El ícono de temperatura es una señal clave para prevenir averías y mantener el buen funcionamiento del carro. Foto: Getty Images

En el caso de que muestre una lectura alta, que se conoce cuando la señal es roja, significa que el carro se estaría sobrecalentando, aunque también puede ser por una posible pérdida de refrigerante a través de una pequeña fuga o evaporación, al igual que el termostato se encuentre roto.

En temporadas de verano, las altas temperaturas que se registran durante esta época pueden también ser índice de que aparezca la luz de temperatura en el tablero del carro.

Existe otra razón por la que el sensor de temperatura también puede mostrar una lectura alta, siendo esta por la bomba de agua o por una falla en la junta de la bomba de agua. En cualquiera de estos dos casos, lo ideal es buscar a un profesional para que revise lo sucedido.

Por otro lado, si el indicador de la temperatura comienza a marcar una lectura baja, que se muestra cuando la señal es amarilla o azul, puede significar que este se encuentra roto.

Dentro de las otras probabilidades, puede ser que el termostato del carro haya permanecido abierto. Si este es el caso, provocaría que el motor se enfríe demasiado, por lo que es necesario reemplazar el termostato.

¿Qué realizar cuando aparece la luz de la temperatura?

Las acciones a realizar cuando aparece el testigo varían de acuerdo a si aparece una alerta baja o alta.

Cuando aparece esta alerta, evite seguir conduciendo y revise el nivel de refrigerante solo cuando el motor esté frío. Foto: Getty Images/iStockphoto

En el caso de que sea un alta, el ciudadano debe detener su vehículo a un costado inmediatamente, ya que no es un asunto que se tenga que pasar por alto.

Lo ideal es esperar a que el vehículo se enfríe para poder volver a movilizarlo y llevarlo a un taller donde un mecánico averiguará el problema. Eso sí, se recomienda nunca abrir la tapa del radiador porque esto puede ser demasiado peligroso.

En el caso de que el nivel de la luz de temperatura sea bajo, Autohero recomienda que se tiene que rellenar el líquido refrigerante hasta que llegue a la marca indicada. Es importante mirar que el motor se encuentre frío para prevenir una quemadura.