¿Qué significa el testigo del aceite en el tablero y por qué no conviene seguir manejando así?

El tablero de luces que está presente en un vehículo presenta múltiples señales, en donde una de las más destacadas es el testigo del aceite, una advertencia sumamente importante para evitar futuros daños en el carro.

¿Qué indica el símbolo de una puerta abierta en el tablero y por qué puede aparecer aunque parezca cerrada?

De acuerdo con el Real Automóvil Club de España (RACE), esta señal se encarga de indicar al conductor un nivel bajo de aceite hasta incluso un problema de presión del lubricante que puede terminar impactando gravemente al motor del carro.

El testigo de aceite, según la entidad, puede aparecer tanto en rojo como en amarillo, lo que conlleva actuar de diferentes maneras para prevenir averías graves.

Testigo de aceite en rojo y testigo de aceite en amarillo

Según explica RACE, el testigo de aceite rojo indica un problema grave que está relacionado con la presión de la bomba del carro; ya puede ser si esta se encuentra muy baja o muy alta.

Es en estos casos que se le recomienda a los conductores detener su vehículo lo antes posible, apagar el motor de manera inmediata y comprobar el nivel del aceite en el carro para así comprobar que el motor no se ha quedado sin lubricante.

Por ninguna circunstancia es recomendable seguir transitando el coche si la señal del testigo permanece en roja, ya que deriva en averías demasiado costosas, por lo que se aconseja llamar a una asistencia en carretera para conocer más a fondo el fallo.

Una luz de aceite encendida puede indicar desde un bajo nivel de lubricante hasta problemas de presión en el sistema. Foto: Getty Images

En aquellos casos en donde el testigo del aceite se encuentra en color amarillo, significa que hay un nivel de lubricante bajo. En estos casos, se puede circular con el carro durante unos kilómetros, pero con la precaución necesaria.

Este color no deriva en una avería inmediata, pero si no se resuelve lo más pronto posible, puede conllevar un problema mayor. Es importante que, cuando la señal aparezca en color amarillo, se pare el motor del vehículo y se deje que el aceite se enfríe por lo menos 15 minutos.

Asimismo, se aconseja revisar el nivel de aceite y, si se descubre que este está bajo, rellenar el depósito con el mismo tipo de lubricante que haya sido indicado por el fabricante.

Una de las mayores causas del testigo de aceite en color amarillo es que este se encuentra insuficiente, está deteriorado y tiene que ser sustituido por otro, o si el sensor de presión se encuentra defectuoso.

Formas de evitar ver el testigo de aceite

De acuerdo con RACE, existen varias formas que pueden hacer los conductores para prevenir que en sus carros aparezca el testigo de aceite. Esas son las siguientes:

Revisar periódicamente el nivel de aceite del carro.

Cambiar el aceite cuando sea el momento necesario según el fabricante del vehículo.

Utilizar el lubricante adecuado para el coche.

Sustituir el filtro de aceite cuando sea necesario. Si se va a llevar a cabo el cambio de lubricante, lo preferible es cambiar también el filtro.