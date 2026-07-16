¿Cómo revisar si un carro de segunda es robado? Esto recomiendan las autoridades

Las autoridades lanzaron una serie de recomendaciones para los compradores de carros de segunda. El objetivo es evitar casos de “gemeleo”, estafas o vehículos que han sido alterados.

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Para evitar caer en el delito de receptación o en fraudes, la Secretaría de Seguridad de Bogotá aconsejó realizar revisiones autorizadas al vehículo antes de comprarlo.

Los interesados pueden realizar un peritaje en la Sala Técnica de Automotores de la DIJIN, donde especialistas de la entidad verificarán los antecedentes del carro. Además, examinan sus sistemas de identificación para asegurar que no esté “gemeleado”.

Para acceder a la revisión, el primer paso es ingresar a la página web que la Policía Nacional diseñó para este fin. Luego, el usuario deberá dar clic en Agendar cita, leer y aceptar los términos y condiciones y definir qué trámite busca realizar.

El sistema le permitirá escoger la ciudad, fecha y hora de la revisión. El último paso es diligenciar los datos de la persona, del vehículo y confirmar la cita. El procedimiento tiene un costo de 2 SMDLV, lo cual para este año es de 116.726 pesos.

Durante el peritaje, se realizan revisiones mecánicas, técnicas y legales. Foto: Alcaldía de Bogotá

Requisitos para la revisión

Para poder acceder al peritaje de la Sala Técnica de Automotores de la DIJIN, los interesados deben contar con documentos básicos, tanto del vehículo como del propietario. Estos son los expedientes que debe llevar:

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario del vehículo

Original y copia de la licencia de tránsito

En caso de que el vehículo no sea llevado por el propietario, se deberá llevar la fotocopia de la cédula de la persona presente. Además, tendrá que contar con una autorización del dueño, con firma y huella, para realizar el proceso.

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En el caso de vehículos nacionales e importados con menos de 10 años desde la fecha de matrícula inicial, deben llevar la copia de la factura inicial de compra del vehículo y la copia de la declaración de importación o certificado individual de aduana.

Los vehículos con más de 10 años tienen que llevar fotocopia de la factura de venta inicial y la declaración de importación o certificado individual de empadronamiento.

Si el automotor está registrado a nombre de una persona jurídica, entonces se necesitará el registro de la cámara de comercio de la entidad y copia del documento de identidad del representante legal.