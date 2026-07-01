NextCar 2026: fechas, horarios y lo que debe saber de la gran vitrina de usados

Esta semana empieza una nueva edición de NextCar, la feria de carros usados que se destaca por su gran variedad y oferta. Este año iniciará el jueves 2 de julio y se extenderá hasta el domingo 5.

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El evento se llevará a cabo en Corferias, en la localidad de Teusaquillo. Los interesados pueden asistir entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche. En 2026, contará con más de 1.400 vehículos usados, 65 expositores especializados y dinámicas diseñadas para los amantes de los carros.

La feria es organizada en conjunto por Corferias, Fenalco y Revista Motor, y tiene el objetivo de ofrecer al público opciones de carros usados que puedan comprar con la confianza y el respaldo de estas empresas.

Entre los expositores habrá concesionarios reconocidos que podrán hablar con el público y presentar la calidad de los vehículos ofrecidos. También habrá entidades financieras, aseguradoras y empresas de artículos, como accesorios, que complementan la compra.

Además, estarán expertos en peritaje de vehículos que podrán facilitar el proceso de evaluación. La exhibición también contará con actividades paralelas, como un show de vehículos clásicos y una competencia de carros TC2000 en la plazoleta de banderas.

¿Cómo asistir?

Los interesados tienen dos alternativas para comprar la boletería: por medio de la página web de NextCar 2026 o en la taquilla del evento. La entrada tiene un precio fijo de 16.000 pesos para mayores de 12 años.

La ventanilla de venta de boletas solo estará abierta de 9 de la mañana a 7 p. m., por lo que es importante planear con antelación. La feria de carros, en su undécima edición, espera la asistencia de más de 18.000 personas durante los cuatro días de la exhibición.

Además de los expositores, los participantes encontrarán concesionarios, empresas prestadoras de servicios como la Ventanilla Única del RUNT, entidades financieras que brindarán asesoría sobre opciones de crédito y compañías aseguradoras para facilitar el proceso de compra del vehículo.