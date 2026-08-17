Alejandro Eder tomó importante decisión sobre el Pico y Placa en Cali tras el terremoto: así regirá la medida

Mientras Cali continúa atendiendo la emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto, las autoridades anunciaron que el Pico y Placa Solidario se mantendrá vigente entre el martes 18 y el sábado 22 de agosto.

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La medida busca mantener despejadas las vías para facilitar el desplazamiento de los organismos de socorro y de los equipos encargados de atender las zonas afectadas.

La medida regirá durante cinco días, en un horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m., de acuerdo con el anuncio realizado por el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

La restricción funcionará de acuerdo con el último dígito de las placas. De esta manera, el 18, 20 y 22 de agosto podrán circular los vehículos con placas pares, mientras que el 19 y 21 de agosto será el turno de los automotores con placas impares.

¿Qué vehículos están exentos?

Las autoridades señalaron que se mantienen las excepciones contempladas para los vehículos que participan directamente en la atención de la emergencia.

Entre ellos se encuentran los automotores de emergencia, de la Fuerza Pública y los utilizados por personal médico, además de otros vehículos vinculados con las labores de respuesta y atención de la situación.

Por esta razón, quienes hagan parte de los equipos encargados de atender la contingencia podrán movilizarse pese a la restricción.

Nuevas medidas de Pico y Placa para Cali. Foto: Camila Díaz

La Alcaldía recalcó que se trata de una medida extraordinaria y temporal, adoptada mientras continúan las labores de atención y respuesta en la ciudad.

El llamado a los caleños es a respetar las restricciones establecidas y facilitar la movilidad de ambulancias, organismos de socorro, personal médico, autoridades y demás equipos operativos. “Cali está viviendo uno de los momentos más difíciles de su historia reciente”, señaló.

Las autoridades insistieron en que la colaboración ciudadana será clave para facilitar las labores de atención y avanzar en la recuperación de la ciudad.