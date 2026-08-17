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SGC reportó nuevo temblor en Colombia este lunes festivo: este fue el epicentro y la magnitud

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, se han registrado varios movimientos telúricos en diferentes zonas del país.

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Redacción Nación
17 de agosto de 2026 a las 9:58 a. m.
El SGC mantiene vigilancia permanente sobre la actividad sísmica del país.
El SGC mantiene vigilancia permanente sobre la actividad sísmica del país. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

El Servicio Geológico Colombiano monitorea de manera permanente la actividad sísmica del país para registrar estos fenómenos y mantener informada a la ciudadanía. A través de sus canales oficiales, la entidad publica los detalles de cada movimiento, incluso aquellos que pueden ser imperceptibles para la población.

Un miembro de un equipo de búsqueda y rescate del condado de Fairfax, Virginia, evalúa los daños causados ​​por el terremoto en Cali, Colombia, el domingo 16 de agosto de 2026. (Foto AP/Santiago Saldarriaga)
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De acuerdo con el reporte más reciente, durante la madrugada y la mañana de este lunes festivo, 17 de agosto, se registraron nuevos movimientos sísmicos en diferentes zonas del país. Los eventos tuvieron magnitudes entre 2.1 y 2.9, mientras que algunos fueron reportados como superficiales y otros alcanzaron profundidades de hasta 140 kilómetros.

Sipí, Chocó

  • Magnitud: 2.9
  • Hora: 9:37 a. m.
  • Profundidad: Superficial
  • Localización: 4,60°,-76,70°
  • Municipios cercanos: Sipí (Chocó), a 8 km; Nóvita (Chocó), a 41 km; y El Dovio (Valle del Cauca), a 52 km.

Medina, Cundinamarca

  • Magnitud: 2.4
  • Hora: 9:10 a. m.
  • Profundidad: Superficial
  • Localización: 4.46°, -73.28°
  • Municipios cercanos: Medina (9 km), Paratebueno (12 km), Cumaral

Pitalito, Huila

  • Magnitud: 2.1
  • Hora: 8:32 a. m.
  • Profundidad: Superficial
  • Localización: 1.93°, -76.03°
  • Municipios cercanos: Saladoblanco (7 km), Pitalito (9 km), Oporapa (11 km)
Sismo temblor sismografo Colombia
Sismo temblor sismógrafo Colombia Foto: Adobe Stock

San José del Palmar, Chocó

  • Magnitud: 2.9
  • Hora: 4:50 a. m.
  • Profundidad: 105 km
  • Localización: 4.99°, -76.26°
  • Municipios cercanos: San José del Palmar (10 km), El Águila (25 km), El Cairo (25 km)

Docordó, Chocó

  • Magnitud: 2,7
  • Hora: 4:38 a. m.
  • Profundidad: Superficial
  • Localización: 4,23° N, -76,69°
  • Municipios cercanos: Calima (Valle del Cauca), a 40 km; Trujillo (Valle del Cauca), a 41 km; y Riofrío (Valle del Cauca), a 45 km.

Istmina, Chocó

  • Magnitud: 2.8
  • Hora: 2:37 a. m.
  • Profundidad: Superficial
  • Localización: 4.42°, -76.72°
  • Municipios cercanos: Sipí (27 km), Trujillo (51 km), El Dovio (55 km)

Guavatá, Santander

  • Magnitud: 2.3
  • Hora: 2:36 a. m.
  • Profundidad: 120 km
  • Localización: 5.94°, -73.74°
  • Municipios cercanos: Guavatá (5 km), Sucre (6 km), Bolívar (7 km)

Los Santos, Santander

  • Magnitud: 2.3
  • Hora: 1:04 a. m.
  • Profundidad: 141 km
  • Localización: 6.79°, -73.13°
  • Municipios cercanos: Jordán (Santander) a 7 km, Villanueva (Santander) a 15 km.

Réplicas tras el terremoto del 10 de agosto

Estos movimientos se suman a la actividad sísmica registrada después del fuerte sismo ocurrido el pasado 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

Según la actualización del SGC con corte a las 7:00 a. m. de este 17 de agosto, desde el evento principal se han registrado 325 réplicas. De ellas, 21 han tenido magnitudes superiores a 3,. y dos superaron la magnitud 4.0.

Temblor en México hoy, 16 de agosto.
Temblor en México hoy, 16 de agosto. Foto: Getty Images/iStockphoto

Las réplicas han presentado magnitudes entre 0.6 y 4.8, con profundidades de hasta 118,4 kilómetros. La mayor concentración se ha registrado en San José del Palmar, con 111 eventos, seguido de El Litoral del San Juan (Docordó), con 67, y Sipí, con 61.

El SGC continúa realizando el seguimiento de esta actividad para identificar posibles cambios en el comportamiento sísmico de la zona y mantener actualizada a la población a través de sus canales oficiales.