SGC reportó nuevo temblor en Colombia este lunes festivo: este fue el epicentro y la magnitud

El Servicio Geológico Colombiano monitorea de manera permanente la actividad sísmica del país para registrar estos fenómenos y mantener informada a la ciudadanía. A través de sus canales oficiales, la entidad publica los detalles de cada movimiento, incluso aquellos que pueden ser imperceptibles para la población.
De acuerdo con el reporte más reciente, durante la madrugada y la mañana de este lunes festivo, 17 de agosto, se registraron nuevos movimientos sísmicos en diferentes zonas del país. Los eventos tuvieron magnitudes entre 2.1 y 2.9, mientras que algunos fueron reportados como superficiales y otros alcanzaron profundidades de hasta 140 kilómetros.
Sipí, Chocó
- Magnitud: 2.9
- Hora: 9:37 a. m.
- Profundidad: Superficial
- Localización: 4,60°,-76,70°
- Municipios cercanos: Sipí (Chocó), a 8 km; Nóvita (Chocó), a 41 km; y El Dovio (Valle del Cauca), a 52 km.
Medina, Cundinamarca
- Magnitud: 2.4
- Hora: 9:10 a. m.
- Profundidad: Superficial
- Localización: 4.46°, -73.28°
- Municipios cercanos: Medina (9 km), Paratebueno (12 km), Cumaral
Pitalito, Huila
- Magnitud: 2.1
- Hora: 8:32 a. m.
- Profundidad: Superficial
- Localización: 1.93°, -76.03°
- Municipios cercanos: Saladoblanco (7 km), Pitalito (9 km), Oporapa (11 km)
San José del Palmar, Chocó
- Magnitud: 2.9
- Hora: 4:50 a. m.
- Profundidad: 105 km
- Localización: 4.99°, -76.26°
- Municipios cercanos: San José del Palmar (10 km), El Águila (25 km), El Cairo (25 km)
Docordó, Chocó
- Magnitud: 2,7
- Hora: 4:38 a. m.
- Profundidad: Superficial
- Localización: 4,23° N, -76,69°
- Municipios cercanos: Calima (Valle del Cauca), a 40 km; Trujillo (Valle del Cauca), a 41 km; y Riofrío (Valle del Cauca), a 45 km.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-08-17, 04:38 hora local Magnitud 2.7, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), El Litoral del San Juán (Docordó) - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe… pic.twitter.com/9rjERKljaI— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 17, 2026
Istmina, Chocó
- Magnitud: 2.8
- Hora: 2:37 a. m.
- Profundidad: Superficial
- Localización: 4.42°, -76.72°
- Municipios cercanos: Sipí (27 km), Trujillo (51 km), El Dovio (55 km)
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-08-17, 02:37 hora local Magnitud 2.8, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Istmina - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/LuwXhHWIdH— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 17, 2026
Guavatá, Santander
- Magnitud: 2.3
- Hora: 2:36 a. m.
- Profundidad: 120 km
- Localización: 5.94°, -73.74°
- Municipios cercanos: Guavatá (5 km), Sucre (6 km), Bolívar (7 km)
Los Santos, Santander
- Magnitud: 2.3
- Hora: 1:04 a. m.
- Profundidad: 141 km
- Localización: 6.79°, -73.13°
- Municipios cercanos: Jordán (Santander) a 7 km, Villanueva (Santander) a 15 km.
Réplicas tras el terremoto del 10 de agosto
Estos movimientos se suman a la actividad sísmica registrada después del fuerte sismo ocurrido el pasado 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.
Según la actualización del SGC con corte a las 7:00 a. m. de este 17 de agosto, desde el evento principal se han registrado 325 réplicas. De ellas, 21 han tenido magnitudes superiores a 3,. y dos superaron la magnitud 4.0.
Las réplicas han presentado magnitudes entre 0.6 y 4.8, con profundidades de hasta 118,4 kilómetros. La mayor concentración se ha registrado en San José del Palmar, con 111 eventos, seguido de El Litoral del San Juan (Docordó), con 67, y Sipí, con 61.
El SGC continúa realizando el seguimiento de esta actividad para identificar posibles cambios en el comportamiento sísmico de la zona y mantener actualizada a la población a través de sus canales oficiales.