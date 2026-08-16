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Tembló en Colombia la madrugada de este domingo, 16 de agosto: SGC reveló magnitud y epicentro

La entidad se encarga de monitorear constantemente la actividad sísmica del país para mantener informados a los ciudadanos.

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Redacción Nación
16 de agosto de 2026 a las 6:46 a. m.
Varios sismos se registraron en la madrugada de este 16 de agosto.
Varios sismos se registraron en la madrugada de este 16 de agosto. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Varios movimientos sísmicos se registraron durante la madrugada de este domingo, 16 de agosto, en diferentes regiones de Colombia, de acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad encargada de monitorear la actividad sísmica del país.

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Uno de los eventos ocurrió en Murindó, Antioquia, donde el SGC reportó un sismo de magnitud 2,2 a las 5:17 a. m., hora local. El movimiento fue clasificado como superficial y, según la información publicada por la entidad, el registro fue generado de manera automática.

El epicentro se localizó a 16 kilómetros de Murindó. Entre los municipios cercanos se encuentran Vigía del Fuerte, Antioquia, a 37 kilómetros, y Bojayá, Chocó, a 39 kilómetros.

Sin embargo, este no fue el único sismo registrado en Murindó durante la madrugada. A las 3:51 a. m., la entidad había reportado otro evento de magnitud 2,6, también de carácter superficial.

Otros sismos registrados durante la madrugada

La actividad sísmica también se presentó en otros puntos del país. Entre los movimientos reportados por el organismo se encuentran:

Sipí, Chocó

  • Magnitud: 3,3
  • Hora: 3:26 a. m.
  • Profundidad: superficial
  • Localización: 4,60° de latitud y -76,65° de longitud
  • Municipios cercanos: Sipí (6 km), Nóvita (40 km) y El Dovio (47 km)

Guaca, Santander

  • Magnitud: 2,3
  • Hora: 2:14 a. m.
  • Profundidad: 156 kilómetros
  • Municipios cercanos: San Andrés (3 km), Guaca (4 km) y Cepitá (16 km)

Sipí, Chocó

  • Magnitud: 2,8
  • Hora: 1:35 a. m.
  • Profundidad: superficial
  • Localización: 4,59° de latitud y -76,70° de longitud
  • Municipios cercanos: Sipí (10 km), Nóvita (42 km) y El Dovio (52 km)

¿Por qué se registran tantos sismos en Colombia?

La ocurrencia de varios sismos en diferentes zonas del país puede generar dudas entre los ciudadanos, especialmente cuando estos eventos se presentan en un mismo periodo o en lapsos cercanos. Sin embargo, Colombia es un territorio con una importante actividad sísmica, debido principalmente a su ubicación y a la interacción constante entre las placas tectónicas.

El país se encuentra en el área de influencia del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona que concentra gran parte de la actividad sísmica y volcánica del planeta.

El sismo se registró durante la madrugada de este miércoles en el departamento del Chocó.
Colombia es un país con alta actividad símica. Foto: Getty Images

En el occidente colombiano, uno de los principales procesos es la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana. Este movimiento genera acumulación y liberación de energía en el interior de la Tierra, lo que puede provocar sismos de distintas magnitudes y profundidades.

A esto se suma el nido sísmico de Bucaramanga, en Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país. De acuerdo con el SGC, este sector concentra entre el 40 % y el 50 % de la actividad sísmica de Colombia.