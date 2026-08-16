Ejército confirmó el asesinato del soldado Neiver Madera Ricardo en medio de un ataque del ELN en Ábrego, Norte de Santander

En la noche de este sábado, 15 de agosto, se registró un nuevo ataque contra la Fuerza Pública en el municipio de Ábrego, Norte de Santander, donde un pelotón del Grupo de Caballería Liviana N.° 7 fue atacado con drones acondicionados con artefactos explosivos.

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La Segunda División del Ejército Nacional explicó que estas aeronaves no tripuladas fueron utilizadas para lanzar explosivos contra la unidad militar mientras los soldados desarrollaban labores de seguridad sobre el eje vial del municipio.

La institución señaló que el atentado con artefactos explosivos lanzados desde drones fue presuntamente perpetrado por integrantes del grupo criminal del ELN, frente Carlos Armando Cacua Guerrero, área de Provincia.

El Ejército rechazó este ataque terrorista y aseguró que pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades competentes, con el fin de que se adelanten las investigaciones y acciones judiciales correspondientes.

Como consecuencia de esta acción terrorista, el soldado profesional Neiver Madera Ricardo fue asesinado, mientras que cinco militares más, que ya reciben atención médica, resultaron heridos.

De acuerdo con la institución, durante el ataque perpetrado en la noche de este sábado fueron lanzados más de nueve artefactos explosivos contra la unidad militar, afectando además un vehículo blindado.

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“Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a los familiares, compañeros y seres queridos de nuestro héroe asesinado. Desde el primer momento, un equipo interdisciplinario de la institución fue dispuesto para brindar acompañamiento integral a su familia”, informó.

Así mismo, el Ejército confirmó que tras el ataque se reforzó el dispositivo de seguridad en el sector, con el apoyo de capacidades de la Aviación del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el propósito de asegurar el área, proteger a la población civil y prevenir nuevas acciones.

En medio del ataque se vivieron momentos de terror dentro del hospital de Ábrego, debido al fuerte hostigamiento del que fue víctima la Fuerza Pública. Las imágenes muestran la tensión que se vivió dentro del centro asistencial mientras trabajadores buscaban refugio.

El presidente Abelardo De La Espriella reaccionó a este atroz ataque y envió un mensaje contundente contra los grupos criminales, particularmente contra el ELN, que sería el responsable de esta acción terrorista.

“Este ataque contra nuestros héroes le saldrá caro a los narcoterroristas del ELN. La orden a la Fuerza Pública es clara: sin tregua y con contundencia, hay que acabar con ese cáncer. Mi solidaridad con las víctimas y sus familias”, señaló.