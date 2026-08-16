Terremoto en Risaralda: polémica por demoliciones y supuesta agresión a funcionaria

En redes sociales se hizo viral el video de un hombre que habría agredido verbalmente a una funcionaria de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), durante la demolición de varias viviendas que se vieron afectadas por el terremoto en el barrio La Graciela, en el municipio de Dosquebradas.

En la grabación apareció la voz de la funcionaria denunciando: “Este señor me está insultando, me está tratando mal, me está diciendo tonta. Nosotros solo queremos ayudar”. A lo que el hombre respondió: “Usted está viniendo a dar órdenes aquí que no tiene jurisdicción en esto, ¿perfecto?, ok, chao pues”.

De hecho, en la red social X un usuario indentificó a la persona como Juan Manuel Estrada, quien tendría relación con una constructora, advirtiendo que llegó al barrio La Graciela a “tumbarle la casa a la gente sin que saquen sus cosas, sólo para ganarse la plata del contrato de alquiler de la maquinaria.

Mientras que otro usuario explicó que en la parte baja de la montaña habia 300 personas en riesgo y “dos funcionarios que no son del municipio dicen que la administración no puede intervenir”. Estrada apareció en el video con maquinaria pesada para adelantar la demolición.

SEMANA conoció por fuentes internas dentro de este proceso que la funcionaria del CARDER que intervino, se opuso a la demolición de una de las viviendas dando razones de carácter técnico y humanitario, como la situación de las personas afectadas y la posibilidad de retirar su pertencias antes de la intervención.

Pero el caso terminó en un derecho de petición que presentó el abogado Felipe Alzate al alcalde de Dosquebradas, Roberto Jiménez, y a su secretario de Obras Públicas, Luis Felipe Mejía, para que entreguen información detallada de las operaciones de demolición y la participación de Juan Manuel Estrada y la compañía Núcleo Constructora S.A.S.

En ese documento, el abogado Alzate expuso: “El señor Juan Manuel Estrada, quien manifestó su oposición a que se detuviera la actuación y sostuvo una confrontación con la referida representante de CARDER, durante la cual, según la información conocida sobre los hechos, se presentaron expresiones ofensivas y actos de agresión en su contra”.

Por esa situación es que el jurista le pidió a las autoridades de Dosquebradas, en Risaralda, explicaciones sobre la participación de Estrada y la compañía antes mencionada, en las actividades relacionadas con la maquinaria frente a las demoliciones que se han adelantado en el barrio La Graciela.

Así mismo, le pidió a la Alcaldía de Dos Quebradas: “resulta necesario establecer si la maquinaria utilizada se encuentra vinculada a algún contrato celebrado con el Municipio de Dosquebradas, quién es su contratista u operador, bajo qué modalidad se remunera su utilización y si el número de horas de operación o la ejecución efectiva de las demoliciones tiene incidencia en los valores reconocidos al respectivo contratista”.

Alzate también resaltó en su derecho de petición que es pertinente saber en qué calidad intervino el hombre, las facultades que tiene frente a las demoliciones y la relación contractual de la empresa mencionada.

Juan Manuel Estrada responde

SEMANA se contactó con Estrada para saber su posición frente a este capítulo, pero explicó que en el comité del 13 de agosto en el Puesto de Mando Unificado (PMU), “el señor alcalde de Dosquebradas se refirió muy explícitamente al caso y fue aclarado con la funcionaria del CARDER”.

El hombre no se pronunció sobre la supuesta agresión y los trabajos con maquinaria pesada que se venían adelantando sobre un terreno inestable tras el paso del terremoto del pasado 10 de agosto.

Sin embargo, SEMANA conoció que durante ese PMU le habrían dado la razón a la funcionaria de la Corporación Autónoma de Risaralda, dieron la instrucción de no ingresar maquinaria pesada y ahora los trabajos de remoción se vienen adelantando con equipos livianos.

La CARDER ha venido realizando un seguimiento permanente a la montaña donde queda ubicado el barrio Las Gracielas, en Dosquebradas, debido a los movimientos registrados en el terreno. Ante esta situación, en las últimas horas fue necesario evacuar a varios habitantes del sector con acompañamiento de la fuerza pública.