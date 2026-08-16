Martín Vivas Jiménez, niño de 10 años, fue hallado muerto junto a su mamá y abuela entre los escombros en Cali

La esperanza de encontrar con vida a Martín Vivas Jiménez, de 10 años; su mamá, Alejandra Vivas Jiménez, de 35, y su abuela, Amparo Jiménez Barona, de 78, terminó este sábado 15 de agosto.

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Los tres fueron hallados sin vida entre los escombros del edificio Ana Pilar, en Cali, una de las estructuras que colapsó durante el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

Durante varios días, equipos de rescate trabajaron entre los restos de la edificación mientras familiares y allegados permanecían atentos a cualquier información sobre las tres personas.

El caso de Martín había generado especial atención en redes sociales por su edad, mientras avanzaban las labores para tratar de llegar hasta el lugar donde se presumía estaba atrapado junto con su familia.

Los tres fueron hallados sin vida entre los escombros del edificio Ana Pilar, en Cali, una de las estructuras que colapsó durante el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto. Foto: Gerardo Arroyo

Una familia que esperaba noticias

La búsqueda estuvo marcada por horas de incertidumbre y por la esperanza de sus seres queridos de recibir noticias positivas. Sin embargo, con el avance de las operaciones entre los escombros se produjo el hallazgo de los tres cuerpos, confirmando así la muerte de Martín, Alejandra y Amparo.

Tras conocerse la noticia, varios familiares compartieron fotografías y mensajes, pero hubo una en particular, identificada como Marcela Jiménez, que compartió en su cuenta de Instagram un video con varias fotografías de momentos vividos junto a las víctimas.

La publicación estuvo acompañada de un fuerte mensaje con el que expresó el vacío que deja la muerte de los tres integrantes de la familia.

Durante varios días, equipos de rescate trabajaron entre los restos de la edificación mientras familiares y allegados permanecían atentos a cualquier información sobre las tres personas. Foto: AP Photo/Santiago Saldarriaga

“Pero si ustedes eran la razón, el amor, la alegría, las ganas de volver; eran el eje de la familia, la unión de todos”, escribió.

En otro aparte de su despedida agregó: “¿Cómo se aprende a seguir sin ustedes?”, al recordar las risas, los encuentros y la presencia de Martín, Alejandra y Amparo en la vida de quienes hoy enfrentan su ausencia.

La familiar cerró su mensaje con una pregunta que refleja el impacto que dejó la tragedia en su entorno más cercano: “Si ustedes eran el corazón que nos mantenía unidos, ¿cómo hacemos ahora para seguir adelante?”.

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Continúan las labores tras el terremoto

El hallazgo se produce mientras los organismos de emergencia continúan trabajando en diferentes puntos afectados por el terremoto, entre labores de búsqueda, remoción de escombros y evaluación de las estructuras que resultaron comprometidas.

En Cali, el colapso del edificio Ana Pilar se convirtió en uno de los puntos de mayor atención de los rescatistas. Allí, durante días, familiares siguen aguardando noticias de quienes permanecían bajo los restos de la edificación.