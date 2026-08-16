Presidente De La Espriella rechazó asesinato de soldado en Norte de Santander y envió mensaje al ELN: “Le saldrá caro”

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, se pronunció en las últimas horas sobre el atentado terrorista contra la Fuerza Pública en el municipio de Ábrego, Norte de Santander, en el que desafortunadamente murió un soldado profesional y cinco militares más resultaron heridos.

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El ataque con drones acondicionados con artefactos explosivos se registró en horas de la noche en el municipio de Ábrego, donde se vivieron momentos de tensión tras el lanzamiento de cerca de nueve artefactos explosivos.

En la acción terrorista fue asesinado el soldado profesional Neiver Madera Ricardo, mientras que cinco militares resultaron heridos y fueron trasladados hasta el centro médico del municipio, donde reciben atención médica.

Allí en el centro de salud también se vivieron momentos de pánico, debido al fuerte hostigamiento. Las imágenes muestran la tensión que se vivió dentro del centro asistencial mientras trabajadores buscaban refugio.

Sobre este ataque se pronunció el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, quien rechazó este acto criminal y le envió un mensaje claro y contundente a los grupos armados ilegales en el país.

“Este ataque contra nuestros héroes le saldrá caro a los narcoterroristas del ELN. La orden a la fuerza pública es clara: sin tregua y con contundencia, hay que acabar con ese cáncer”, manifestó el jefe de Estado en X.

Además, expresó su solidaridad con las víctimas y las familias. El Ejército informó que desde el primer momento, un equipo interdisciplinario de la institución fue dispuesto para brindar acompañamiento integral a la familia del soldado profesional asesinado.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a los familiares, compañeros y seres queridos de nuestro héroe asesinado. Desde el primer momento, un equipo interdisciplinario de la institución fue dispuesto para brindar acompañamiento integral a su familia”, manifestó la institución tras lo trágicos hechos.

El Ejército confirmó que tras el ataque se reforzó el dispositivo de seguridad en el sector, con el apoyo de capacidades de la Aviación del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el propósito de asegurar el área, proteger a la población civil y prevenir nuevas acciones.