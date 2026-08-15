Abelardo De La Espriella confirmó conversación con Donald Trump: “El presidente de EE. UU. manifestó sus condolencias por las víctimas del terremoto”

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, confirmó que este sábado, 15 de agosto, habló durante diez minutos vía telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. El objetivo principal de la conversación: el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a este país y que deja hasta el momento 294 fallecidos.

“Acabo de hablar durante diez minutos con el presidente Donald Trump”, confirmó De La Espriella a través de su cuenta oficial de X.

Donald Trump y Abelardo De La Espriella. Foto: Montaje El País: fotos de Colprensa y Jorge Orozco, El País

Contó que le agradeció “profundamente” toda la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate de los Estados Unidos frente a la tragedia que está viviendo Colombia.

“El presidente Trump también manifestó sus condolencias por las víctimas del terremoto y su solidaridad con las familias colombianas afectadas. Le dije que tenemos un enorme desafío por delante: reconstruir a Colombia en medio de la situación económica tan difícil y apocalíptica que heredé. También le pedí que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto. La conversación fue muy amigable y cordial”, dijo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Y siguió: “El presidente Trump fue supremamente cálido y me manifestó su afecto por Colombia y su cariño por nuestra gente. Le reiteré mi profundo agradecimiento por la solidaridad y el apoyo de los Estados Unidos con Colombia. Hoy, más que nunca, la alianza entre Colombia y Estados Unidos es un imperativo para la reconstrucción de nuestra amada nación. ¡Firme por la Patria!“.

Esta no es la primera vez que el político colombiano y el estadounidense hablan telefónicamente. El 22 junio de 2026- un día después de que el líder de Defensores de la Patria se convirtiera en el sucesor de Gustavo Petro-, conversaron.

El propio norteamericano lo confirmó en su momento desde la Casa Blanca.

Abelardo de la Espriella y Donald Trump. Foto: AFP/AP Photo/Alex Brandon.

“Me llamó a las 8:30 p. m. solo para agradecerme mucho y yo dije: ‘Hiciste una gran campaña’. Dijo cosas muy bonitas sobre mí y el trabajo que hemos hecho en Estados Unidos”, dijo el presidente Donald Trump.

El mandatario estadounidense también destacó el tono de la conversación y reiteró su aprecio por el presidente electo de Colombia. “Cuando la gente me aprecia, la aprecio. Así de simple”, comentó.

Asimismo, Trump expresó su confianza en el futuro gobierno de De La Espriella al concluir: “Va a ser un gran presidente”.

Ese nuevo mensaje de apoyo llegó luego de una publicación en Truth Social, en la que el mandatario aseguró que había sido “un gran honor respaldar a Abelardo De La Espriella”.

“Espero con interés trabajar juntos para construir una poderosa relación entre Colombia y los Estados Unidos de América, que traerá nuevos niveles de grandeza para ambos de nuestros países”, escribió el mandatario.

EE. UU. ha sido clave en la financiación de ayudas a Colombia tras el terremoto que sacudió al país y que deja, hasta el momento, 294 muertos, 3.935 heridos y 54.000 familias afectadas.

Ese país elevó a US$26,5 millones su ayuda a Colombia tras el movimiento telúrico.