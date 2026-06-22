Donald Trump reveló detalles de su conversación con Abelardo De La Espriella

Durante un encuentro con periodistas en el Despacho Oval, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que Abelardo De La Espriella lo llamó el domingo por la noche para agradecerle el respaldo que le brindó durante la campaña, luego de conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial.

El voto en el exterior fue determinante para la elección presidencial de Abelardo De La Espriella

“Me llamó a las 8:30 p. m. solo para agradecerme mucho y yo dije: ‘Hiciste una gran campaña’. Dijo cosas muy bonitas sobre mí y el trabajo que hemos hecho en Estados Unidos”, dijo el presidente Donald Trump.

El mandatario estadounidense también destacó el tono de la conversación y reiteró su aprecio por el presidente electo de Colombia. “Cuando la gente me aprecia, la aprecio. Así de simple”, comentó.

Asimismo, Trump expresó su confianza en el futuro gobierno de De La Espriella al concluir: “Va a ser un gran presidente”.

Este nuevo mensaje de apoyo llega luego de una publicación en Truth Social, en la que el mandatario aseguró que había sido “un gran honor respaldarlo”.

“Espero con interés trabajar juntos para construir una poderosa relación entre Colombia y los Estados Unidos de América, que traerá nuevos niveles de grandeza para ambos de nuestros países”, escribió el mandatario.