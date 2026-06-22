El voto en el exterior fue determinante para la elección presidencial de Abelardo De La Espriella

Las cifras oficiales divulgadas tras el escrutinio de las elecciones presidenciales muestran que el voto de los colombianos en el exterior fue un factor decisivo para consolidar la victoria de Abelardo De La Espriella. En este resultado tomó especial relevancia el trabajo de la caleña Paulina Estrada, coordinadora de la campaña en el exterior y una de las principales responsables de la articulación con las comunidades de colombianos residentes fuera del país.

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De acuerdo con los resultados publicados por la Registraduría Nacional, con el 99,99 % de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella, candidato de la coalición Defensores de la Patria, obtuvo 12.958.415 votos (49,66 %), mientras que Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, alcanzó 12.708.158 sufragios (48,70 %). La diferencia final entre ambos fue de 250.257 votos, equivalente al 0,96 % del total de la votación.

Las cifras muestran que dentro del territorio nacional la diferencia fue mucho más estrecha. En las mesas instaladas en Colombia, De La Espriella superó a Cepeda por apenas 73.021 votos, obteniendo 12.568.593 sufragios frente a 12.495.572.

Sin embargo, el resultado tomó una dimensión distinta al contabilizar los votos emitidos por los colombianos residentes en el exterior. En los consulados por el mundo, De La Espriella obtuvo 389.822 votos, equivalentes al 63,77 % de los sufragios, mientras que Cepeda registró 212.586 votos (34,77 %). La diferencia internacional fue de 177.236 votos a favor del candidato de Defensores de la Patria.

Este respaldo masivo de la diáspora colombiana terminó siendo fundamental para ampliar la ventaja y consolidar el resultado final de la elección presidencial. Desde la coordinación internacional de la campaña, Paulina Estrada lideró el relacionamiento con comunidades de colombianos en diferentes países y promovió una estrategia de participación que fortaleció la presencia del candidato entre los votantes en el exterior.

Las cifras ratifican que los colombianos residentes fuera del país tienen un peso cada vez mayor en las decisiones democráticas de la nación y que su participación puede resultar determinante en futuras elecciones presidenciales.