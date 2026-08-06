En un receso de la jornada bilateral, José Manuel Restrepo compartió con los caleños y envió un mensaje al Pacífico colombiano

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, compartió un mensaje por medio de sus redes sociales tras una pausa en su agenda de reuniones oficiales, en el que destacó la importancia del Pacífico colombiano y envió un llamado a la unidad nacional.

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Restrepo explicó que, pese a la intensa programación de encuentros con jefes de Estado, vicepresidentes y cancilleres, aprovechó un momento de descanso para disfrutar la gastronomía del suroccidente del país.

“Nos vinimos en descanso aquí a la Alameda. Nos comimos una cazuela de mariscos y eso es lo mejor, la lulada”, expresó.

En un receso de la jornada bilateral, José Manuel Restrepo compartió con los caleños, recibió una cálida bienvenida y envió un mensaje para el Pacífico colombiano. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/p5MPPgfCDL — Revista Semana (@RevistaSemana) August 6, 2026

El vicepresidente electo aprovechó la ocasión para brindar un reconocimiento simbólico a la región Pacífica, asegurando que durante la nueva etapa de gobierno tendrá un papel relevante.

“Vamos a brindar por el Pacífico colombiano, vamos a brindar por la patria, porque en la era del Tigre Abelardo de la Espriella el Pacífico sí va a ser importante”, afirmó.

En su intervención también hizo un llamado al compromiso con el país y reiteró una de las consignas que ha venido utilizando en sus apariciones públicas: “¡Firmes por la patria!”. Además, deseó bendiciones para los colombianos y expresó su esperanza de que el nuevo Gobierno pueda responder a las expectativas de cambio.

“Dios los bendiga y los premie con mucha sabiduría y salud, para que nos logren regalar el cambio en esta nueva etapa”, manifestó Restrepo, antes de cerrar nuevamente con el mensaje “Firmes por la patria”.