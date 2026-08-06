Empiezan los cambios en la Corte Suprema: llega la nueva magistrada de la Sala de Primera Instancia

Los magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia posesionaron, durante la tarde de este jueves 6 de agosto, a Paula Andrea Ramírez Barbosa como nueva integrante de la Sala de Primera Instancia de ese alto tribunal.

El acto fue liderado por el magistrado Iván Mauricio Lennis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien destacó la experiencia, la formación y el compromiso de Ramírez Barbosa para ejercer, de manera independiente e imparcial, las funciones propias de esa Sala.

La Corte destacó en su cuenta de X: “En los próximos meses quedará integrada exclusivamente por mujeres, un hito que evidencia el compromiso de la corporación con una administración de justicia más representativa e incluyente”.

La magistrada Paula Andrea Ramírez Barbosa llegó a reemplazar al saliente Ariel Torres, quien llevaba graves casos de coyuntura nacional que seguirán avanzando en poder de la nueva integrante de la Sala de Primera Instancia.