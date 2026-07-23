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Estas son las dos mujeres que se convierten en magistradas de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema

SEMANA conoció en primicia los dos nombres de las nuevas representantes del máximo organo de la justicia ordinaria en Colombia.

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Redacción Semana
23 de julio de 2026 a las 10:24 a. m.
Corte Suprema de Justicia
Corte Suprema de Justicia Foto: No

Paula Ramírez y Emérita del Socorro Mora son las dos nuevas magistradas de la Sala de Primera Instancia que acaban de ser nombradas por quienes integran la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en Colombia.

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