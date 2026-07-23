Estas son las dos mujeres que se convierten en magistradas de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema

Paula Ramírez y Emérita del Socorro Mora son las dos nuevas magistradas de la Sala de Primera Instancia que acaban de ser nombradas por quienes integran la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en Colombia.
En desarrollo...
SEMANA conoció en primicia los dos nombres de las nuevas representantes del máximo organo de la justicia ordinaria en Colombia.
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Paula Ramírez y Emérita del Socorro Mora son las dos nuevas magistradas de la Sala de Primera Instancia que acaban de ser nombradas por quienes integran la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en Colombia.
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