Protagonista de la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí fue trasladado de centro de reclusión. ¿De quién se trata?

El guayabo de la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, promovida por los capos de organizaciones criminales y oficinas de cobro en Antioquia, sigue dejando dolores de cabeza para sus protagonistas. Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho, fue trasladado de cárcel y su comodidad se alteró.

La parranda vallenata en la cárcel de Itagüí tuvo como anfitrión a un guardián del Inpec

En las últimas horas, el Inpec confirmó que alias Pocho, protagonista y anfitrión del desorden tras las rejas, estuvo de paso por la cárcel La Picota en Bogotá mientras se acomodaba su nuevo espacio de reclusión en la cárcel de La Dorada en el departamento de Caldas.

Paulo Andrés Torres fue trasladado en la madrugada de este jueves por orden del Inpec y tras advertir que los hechos materia de investigación en la cárcel de Itagüí constituyen una falta grave y ameritan sanciones disciplinarias, además de medidas correctivas como el traslado de cárcel.

“Dentro de las medidas de seguridad que permiten mantener orden y la disciplina, desde la Dirección General se ordenó el traslado del privado de la libertad Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho, que se encuentra en tránsito en el Complejo Carcelario y Penitenciario con alta, media y mínima seguridad de Bogotá –COBOG- La Picota y será trasladado hacia la Cárcel y Penitenciaría con alta y media seguridad de La Dorada”, explicó el Inpec.

La parranda vallenata en la cárcel de Itagüí fue un evento bochornoso y criminal por cuenta de los máximos cabecillas de las bandas de Antioquia que supuestamente hacen parte de las mesas de negociación con el gobierno del presidente Gustavo Petro en lo que se conoce como la “paz urbana”, que no tuvo, de acuerdo con el mismo gobierno, mayores resultados.

“El traslado está a cargo de los Grupos Especiales del Instituto, garantizando la seguridad del privado de la libertad en cumplimiento de las penas y las medidas de detención otorgadas por la Ley. Torres Flórez se encuentra condenado a 20 años por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado”, advirtió el Inpec.

Paulo Andrés Torres Flórez alias Pocho fue trasladado de cárcel. Foto: Suministrada (API)

Algunas versiones advertían que no se conocía el paradero de alias Pocho; sin embargo, el Inpec aclaró que el señalado criminal pasó por la cárcel La Picota como tránsito al que sería su nuevo centro de reclusión en La Dorada.