Nación

Gobierno Petro ordena reforzar la seguridad de la cárcel de Itagüí ante riesgo de posible fuga masiva

La ministra de Justicia (e), Cielo Rusinque, hizo los anuncios en su cuenta de X.

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Redacción Semana
16 de julio de 2026 a las 11:31 a. m.
Cielo Rusinque, superintende de Industria y minJusticia en encargo.
Cielo Rusinque, superintende de Industria y minJusticia en encargo. Foto: GUILLERMO TORRES

En medio de la reunión que citó la Procuraduría con las autoridades competentes en Antioquia para atender la grave denuncia sobre un posible plan de fuga de la cárcel de Itagüí, el Gobierno Petro, a través del Ministerio de Justicia, ordenó reforzar la seguridad de ese centro de reclusión para evitar cualquier tipo de riesgo.

La ministra de Justicia encargada, Cielo Rusinque, quien llegó a ese cargo tras la renuncia de Jorge Iván Cuervo, confirmó a través de su cuenta de X las primeras directrices del Gobierno nacional para atender esta grave situación que fue alertada desde el Concejo de Medellín.

Rusinque empezó explicando: “He solicitado al Director del Inpec (coronel Daniel Gutiérrez) la verificación inmediata de la información que ha circulado sobre un supuesto plan de fuga en el establecimiento penitenciario de Itagüí”.

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