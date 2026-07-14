Es oficial: Jorge Iván Cuervo sale de MinJusticia. Cielo Rusinque queda a cargo

Jorge Iván Cuervo, quien estuvo al frente del Ministerio de Justicia cinco meses del Gobierno Petro, salió finalmente de esa cartera luego de la publicación del Decreto 0741, en el que el presidente Petro le aceptó la renuncia a partir del 14 de julio de este año.

Desde ese día, según la resolución, queda como encargada, “a partir del 14 de julio de 2026, del empleo Ministro, Código 005, del Ministerio de Justicia y del Derecho, a la doctora Cielo Elainne Rusinque Urrego (…) superintendente código 0030, grado 25 de la Superintendencia de Industria y Comercio, sin separarse de las funciones asignadas a su empleo actual”.

Las razones de la salida anticipada de Jorge Iván Cuervo del Ministerio de Justicia

La renuncia del entonces ministro Cuervo se dio casualmente horas después de que saliera en los medios de comunicación a reconocer que fue un “error” concederle estatus político a las disidencias de las Farc y cuestionó que los presidentes dispongan de los nombramientos en las notarías del país.

Antes de dejar su puesto, Cuervo presentó un informe sobre el sector justicia, firmó un decreto que corrige el sexo en los documentos de identidad y criticó algunas propuestas del nuevo Gobierno, como la del porte de armas.