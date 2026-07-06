Minjusticia Jorge Iván Cuervo cuestiona feria de nombramientos en notarías: “Todos los gobiernos lo hacen para pagar favores políticos”

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, se refirió este lunes 6 de julio a varios reportajes periodísticos que ponen de presente un aumento considerable en nombramientos en notarías.

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“El tema de notarías hay que revisarlo. Los gobiernos, en general, nombran notarios en la última fase”, explicó Cuervo, cuyo ministerio que preside tiene relación directa con estas designaciones.

El ministro recordó el Gobierno de Iván Duque, señalando que, al final de su mandato, también se presentaron denuncias por nombramientos a última hora en las notarías.

“El dato que tengo, por ejemplo, es que el anterior gobierno, el gobierno del expresidente. Iván Duque, en el último tiempo nombraron muchísimos notarios (…) Recuerdo un caso específico, el asesor de seguridad del doctor Rafael Guarín, lo nombraron las últimas semanas, dieron su notaría”, reseñó.

Frente a esta problemática, Cuervo aseguró que ya tuvo una conversación con Iván Cancino, quien en los próximos días será designado como ministro de Justicia por parte del Gobierno entrante, para ponerle punto final a esta designación de notarías.

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“Lo hablé con el doctor Cancino y le dije: ‘Mira, lo primero que habría que hacer es que hay que quitarle al presidente de la República la designación de los notarios’. O sea, está bien que un presidente nombre ministros, nombre directores, nombre generales, un presidente nombrando notarios; hay que quitarle ese poder a cualquier presidente. Y hay que crear un cuerpo colegiado”, aclaró.

En la actualidad, añadió Cuervo, el mencionado fondo: “Hacemos parte el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Consejo de Estado, el ministro de Justicia y dos representantes de notarios. Habría que pensar en un cuerpo colegiado de notarios que, con unos criterios, escoja por concurso y entonces hay que movernos hacia el concurso de notarios de tal manera que eso deje de ser una herramienta que pueda ser usada por los gobiernos, y todos los gobiernos lo hacen para pagar favores políticos y favores personales”.

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El Ministro hizo mea culpa y reconoció que de sus funciones realizar estas designaciones de notarios es la que menos le gusta. Por lo que es consciente de que debe haber un cambio de fondo.

“Yo no eludo mi responsabilidad; debo decirlo, firmo esas resoluciones que llegan proyectadas con los requisitos, y debo decirlo, que no es algo de lo que me alegre ni me enorgullezca como ministro de Justicia, pero cuando me llega la resolución, yo tengo que firmarla porque también tengo un deber legal”, precisó.

“No llegan con un papelito”

El Ministro de Justicia reconoció que durante estos meses al frente del cargo ha tenido que devolver varios nombramientos en notarías, puesto que no se cumplen los respectivos requisitos legales o normativos.

Por esto, señaló, se debe tener en cuenta el trámite de estos nombramientos.

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo se refirió a la polémica parranda vallenta en la cárcel de Itagüí. Foto: Colprensa

“Los decretos no llegan con un papelito diciendo que está bien, es recomendada por X, por Y, por Z. Todos esos nombres que me llegan a mí son nombres de personas que reúnen los requisitos. Dicho esto, y entonces reitero, nosotros en el ministerio hemos devuelto varios nombramientos porque no reúnen los requisitos y no hemos nombrado personas bajo esas circunstancias. Es decir, es lo que le corresponde al Ministerio de Justicia”, explicó.

Por esto, existen muchos factores que se deben tener en cuenta en medio de estos nombramientos.

“Si se necesita nombrar un notario, porque muchas veces son puestos que están vacantes, para no romper, no suspender la actividad notarial, la persona es abogada y cumple 10 años de experiencia, no tiene antecedentes de sanciones disciplinarias; yo no tengo facultad legal para decir no porque sería una facultad discrecional que diga yo a esta persona la no nombro porque sé que es recomendado de alguien, eso no está dentro de mis facultades legales”, detalló.

“Pero sí hay un problema en el tema de las notarías; eso hay que despolitizarlo, hay que entregárselo a un cuerpo técnico y hay que sacar a los presidentes de la República, que al final siempre todos tienen la tentación, no ellos directamente, pero terminan nombrando personas, muchas veces incluso personas que terminan siendo notarios y cumpliendo buenas funciones. Con una aclaración, los notarios no son funcionarios públicos, son personas privadas que prestan servicios públicos”, añadió.

Finalmente, en el complejo trámite, se debe tener en cuenta que “las notarías principales no tienen presupuesto en la nación, salvo las pequeñas que reciben unos subsidios de presupuesto. Una notaría se financia con su actividad notarial, o sea, escrituras, certificaciones y todo eso. Por lo tanto, cuando han dicho que se han aprobado notarías con enorme presupuesto, eso no es cierto, porque cada año la actividad inmobiliaria, la actividad comercial es distinta; por lo tanto, uno no sabe cuánto va a ser el recaudo de la notaría X en el municipio tal el próximo año porque va a depender del crecimiento de la economía”.