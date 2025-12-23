Trámites en pausa y jornadas reducidas: así operarán servicios clave en Bogotá para fin de año

Con el cierre de 2025 y la llegada de las festividades de Navidad y Año Nuevo, varias entidades públicas anunciaron ajustes temporales en sus horarios de atención. La medida busca facilitar la planeación de trámites, evitar desplazamientos innecesarios y garantizar la continuidad de los servicios esenciales en una época marcada por cierres bancarios, alta demanda y reducción de personal. Los cambios aplican principalmente para notarías, la Ventanilla Única de Servicios (VUS) y los servicios de movilidad en Bogotá.

En el caso del servicio notarial, la Superintendencia de Notariado y Registro autorizó un horario especial de atención para las notarías que se acogieron voluntariamente a la medida. Estos despachos atenderán al público los miércoles 24 y 31 de diciembre, en jornada reducida, de 8:00 a. m. a 12:00 m. Además, se autorizó la suspensión del servicio el viernes 26 de diciembre y el viernes 2 de enero, siempre que las notarías hubieran solicitado formalmente este ajuste.

La estafa silenciosa con la que delincuentes pueden activar la cámara de sus dispositivos y espiarlo sin que usted lo note

Las notarías que no presentaron la solicitud o lo hicieron fuera de los plazos establecidos continuarán operando con normalidad. La entidad recordó que, a nivel nacional, existen notarías con atención en fines de semana para garantizar el acceso permanente al servicio.

En Bogotá, otro de los servicios clave con modificaciones es la Ventanilla Única de Servicios, donde los ciudadanos realizan trámites relacionados con tránsito, transporte, impuestos y otros servicios distritales. Entre el 22 y el 30 de diciembre, la mayoría de los puntos de atención presencial operará con horario extendido, de 8:00 a. m. a 7:00 p. m., de lunes a viernes.

Además, el sábado 27 de diciembre habrá atención en varias sedes, entre 7:00 a. m. y 3:00 p. m. No obstante, el martes 24 de diciembre se mantendrá el horario habitual, sin ampliaciones.

El miércoles 31 de diciembre no habrá atención en ninguna de las 19 sedes de la VUS, debido al cierre del sistema bancario y a los procesos de actualización de tarifas para 2026. La atención se retomará de manera parcial el viernes 2 de enero, únicamente en algunas sedes estratégicas, y el sábado 3 de enero habrá servicio con jornada reducida. El domingo 4 de enero no se prestará atención al público.

Horóscopo para cada uno de los 12 signos del zodiaco, este martes 23 de diciembre: predicciones del día, según Nana Calistar

Por su parte, la Secretaría Distrital de Movilidad informó que los Centros de Servicios de Movilidad y puntos habilitados para trámites como salida de patios, cursos pedagógicos y acuerdos de pago también tendrán horarios especiales. El miércoles 24 de diciembre, varios puntos atenderán hasta el mediodía, mientras que el miércoles 31 de diciembre no habrá servicio. A partir del 2 de enero de 2026, la atención se irá normalizando de forma progresiva, con horarios diferenciados según la sede y el tipo de trámite.

Planes gratis para disfrutar en Bogotá durante las vacaciones de fin de año

Las entidades reiteraron que estos ajustes responden a los cierres propios de la temporada y al proceso de actualización administrativa de fin de año. Por ello, insistieron en la importancia de consultar previamente los horarios de cada sede, programar los trámites con antelación y utilizar los canales digitales disponibles. Los cambios estarán vigentes hasta los primeros días de enero de 2026, cuando la atención se normalizará de manera gradual en notarías, ventanillas y servicios de movilidad.