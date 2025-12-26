Heredar

¿Por qué heredar una casa puede costarle más de lo que cree?

El aumento del valor de los inmuebles puede traducirse en impuestos elevados para los herederos.

Javier Andrés Pineda Rangel

26 de diciembre de 2025, 11:26 p. m.
Más allá del valor emocional, heredar una casa implica obligaciones financieras que suelen pasarse por alto.
Durante años, heredar la casa de los padres ha sido sinónimo de estabilidad económica y seguridad patrimonial. Para muchas familias, la vivienda representa el principal activo construido a lo largo de décadas de trabajo.

Sin embargo, desde el punto de vista financiero y fiscal, recibir ese inmueble en herencia puede traer consecuencias que no siempre se consideran al momento de planificar el futuro.

La advertencia ha ganado visibilidad en redes sociales gracias a la asesora financiera Sofía, conocida como @sofi.nanzas, quien plantea que aceptar una herencia inmobiliaria sin una estrategia previa puede convertirse en una carga económica a largo plazo. “¿Tus padres quieren dejarte la casa en herencia? Atento, no gracias”, señala en uno de sus videos más comentados.

El principal problema, explica la experta, está relacionado con la valorización del inmueble. Cuando los padres han vivido durante muchos años en una misma vivienda, es probable que su precio haya aumentado de forma significativa.

Ese incremento, que en apariencia es positivo, se traduce en una ganancia de capital que puede generar una alta carga impositiva cuando el heredero decide vender la propiedad.

“Si tus padres llevan mucho tiempo viviendo en esa casa, probablemente su valor haya incrementado. Y cuando la pongan a tu nombre, tendrán que pagar muchísimos impuestos por la ganancia de ese capital cuando la vendas en un futuro”, afirma.

Más allá del impacto fiscal, heredar una vivienda también puede implicar otros costos que suelen pasar desapercibidos.

Entre ellos se encuentran los gastos de mantenimiento, impuestos anuales, reparaciones estructurales y, en algunos casos, conflictos familiares relacionados con la administración o el uso del inmueble. Todo esto puede reducir de manera considerable el beneficio económico que se esperaba obtener.

Ante este escenario, Sofía propone una alternativa de planificación patrimonial que busca minimizar el impacto tributario y, al mismo tiempo, preservar la estabilidad de los padres. “¿Qué opciones tenemos para no tener que pagar impuestos? Abrir un fondo donde tus padres tengan la propiedad y en el que tengan un usufructo vitalicio y que a ti te pongan como beneficiario del fondo”, explica.

En términos sencillos, la estrategia consiste en que los padres mantengan el control y uso de la vivienda mientras estén vivos, pero que el heredero figure como beneficiario final. “Que hagan un fondo que pongan la casa en tu propiedad mientras vivan. Y entonces cuando fallezcan, la casa será mía. Y no tendré que pagar impuestos”, resume la asesora.

Según la experta, esta fórmula no solo reduce la carga fiscal, sino que también permite una transmisión más ordenada del patrimonio familiar. “Eso es una manera de ahorrar impuestos y a su misma vez de generar riqueza generacional”, sostiene.

No obstante, la asesora aclara que este tipo de decisiones deben analizarse caso por caso y con acompañamiento profesional. La legislación, los costos legales y la situación financiera de cada familia pueden cambiar la conveniencia de aplicar este modelo.

La clave, coinciden los expertos en educación financiera, está en planificar con anticipación y no asumir que heredar una casa es siempre la mejor opción.

