Economía

Salario mínimo en Colombia 2026: listado de bienes y servicios que suben de precio tras el alza anunciada por Petro

Algunos bienes y servicios adoptan el salario mínimo como base para calcular sus tarifas.

Danna Valeria Figueroa Rueda

30 de diciembre de 2025, 4:04 a. m.
Esto podría suceder el próximo año
Esto podría suceder el próximo año Foto: Getty Images/Adobe Stock/Montaje:Semana

Este lunes, 29 de diciembre, el presidente Gustavo Petro anunció el cambio del salario mínimo para el próximo año, por lo que los colombianos están a la expectativa de cómo esto impactará en su gasto y en los precios de distintos servicios.

En la misma alocución, el mandatario señaló que varios servicios y tarifas podrían ajustarse con base en este incremento. El salario mínimo en Colombia será de $ 1.746.882 y, sumando el auxilio de transporte, totaliza $ 2.000.000. Esto significa que varios servicios y cobros se ajustarán en pesos en los próximos meses.

Servicios y tarifas que subirán:

Algunos bienes y servicios adoptan el salario mínimo como base para calcular sus tarifas, por lo que los incrementos se reflejarán de forma automática:

  • Matrículas educativas y cursos privados o técnicos.
  • Aportes de aprendices al Sena.
  • Multas de tránsito y algunas sanciones administrativas.
  • Soat y seguros con indemnizaciones calculadas en salarios mínimos.
  • Consultas médicas particulares.
  • Servicios de cuidado personal: peluquería, cuidado infantil, lavado y planchado de ropa.
  • Talleres mecánicos, latonería y reparaciones donde se incluyen salarios como referencia.
  • Pasajes intermunicipales y transporte cuya tarifa depende de costos laborales.
  • Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés prioritario (VIP), cuyos topes máximos se fijan en salarios mínimos.
Un ejemplo de cómo entender el incremento de costos y tarifas es con el caso de la vivienda de interés social, los precios máximos de los programas de VIS se calculan tomando como referencia el salario mínimo legal vigente.

Esto significa que, al subir el salario, también aumenta en pesos el “techo de precio de estas viviendas, lo que puede traducirse en montos más altos tanto para los compradores como para los subsidios destinados a estos proyectos.

De manera similar, los aportes a seguridad social, como salud, pensión y riesgos laborales, que se calculan sobre la base del salario mínimo, también se incrementan.

Reacciones políticas y gremiales

El aumento de 23,7 % del salario mínimo generó reacciones diversas entre políticos y gremios. Por ejemplo, Katherine mirada, representante a la Cámara por la Alianza Verde, lo calificó como “populismo e irresponsabilidad”, mientras que Andrés Forero, del Centro Democrático, lo vinculó a cálculos de carácter electoral.

Por su parte, el exconcejal de Bogotá Daniel Briceño advirtió que el próximo gobierno tendrá que asumir ajustes para compensar el alza.

María Fernanda Cabal alertó sobre posibles efectos similares a los observados en Venezuela, y Norma Hurtado, del Partido de la U, celebró el incremento, pero señaló que si el costo de vida sube más rápido, el beneficio real para los trabajadores podría reducirse.

